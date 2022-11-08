Одним із найважливіших показників під час продажу авто є його ліквідність — тобто час з моменту публікації оголошення до моменту оформлення договору купівлі-продажу та безпосереднього отримання грошей «на руки».

Перш за все, варто розуміти, що усі вживані автомобілі різні за віком, станом, пробігом, комплектацією та ціною, та продаються в різних регіонах України. Кожен досвід продажу є унікальним, тому загальну картину на ринку показує аналітика BigData - тобто на основі великих масивів даних.

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували інформацію партнера, найбільшого автомобільного маркетплейса України AUTO.RIA та визначили, скільки часу фактично продаються вживані легковики різних цінових груп.

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Дані, які використовувалися для дослідження, свіжі та покривають часовий відтинок за два минулі місяці. До уваги бралися лише пропозиції з наданим власником VIN-кодом автомобіля, а таких більшість — 92,3% з усіх актуальних оголошень, й на їх основі було визначено середній час у днях, який минув від дати створення пропозиції, до моменту, коли її було видалено з позначкою «авто продано». Усього опрацьовано понад 100 тисяч таких оголошень, у ціновому діапазоні від $1000 до $50000.

Що продається швидше?

Найбільшу пропозицію на українському авторинку складають оголошення продажу автомобілів вартістю від 2 до 13 тисяч доларів. Таких пропозицій у кожному з діапазонів зафіксовано понад 5 тисяч. Найвища ж концентрація оголошень, де їх понад 10 тисяч для кожної цінової групи, лежить у ціновому діапазоні від $4 до $9 тисяч.



Середній час продажу легковиків залежно від ціни, дані AUTO.RIA

Проаналізувавши середній час продажу легковиків для кожної окремої цінової групи, експерти Інституту досліджень авторинку зробили кілька важливих висновків.

Крива часу середнього часу продажу не повторює форму «гірки», якою виглядає мас-маркет вживаних легковиків в Україні, отже час продажу для авто з різною ціною відрізняється.

Чітке, майже прямолінійне зростання часу продажу спостерігається від початку цінового діапазону, де, власне, й відбувається найбільша кількість угод, що в результаті дає найвищу статистичну точність результату. Це зростання продовжується фактично до відмітки на шкалі цін у $20000, після чого ламана стає більш хвилястою. Вочевидь, через більшу кількість даних: чим менше інформації про оголошення в ціновому діапазоні — тим вища ймовірність виникнення похибок.

Найдешевші транспортні засоби продаються швидше. Автомобілі з початкового цінового сегмента, до $3000, в середньому очікують на продаж від 7 до 13 днів.

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Легковики з найбільш насиченої частини ринку (діапазон цін від $4 до 9$ тисяч) в середньому знаходять нового власника за 18 днів. Й далі, разом зі зростанням ціни автомобіля, потроху збільшується час, потрібний на його продаж: до 19-37 днів (27 в середньому).

Окремо слід звернути увагу на «просідання» кривої з часом продажу біля позначок $12-13 тисяч. Ця частина ринку зазвичай насичена легковиками, що прибули з країн Америки, й мають низку переваг (пробіг, рік випуску, ціна) перед аналогічними чи подібними європейськими моделями. Звісно, вони мають й недоліки, а саме — «аукціонне» минуле, тобто отримали певні пошкодження, й тому були продані за океаном «з молотка» істотно дешевше, ніж авто без дефектів. Проте інтерес до них доволі високий, й продаються такі, про що свідчать наведені дані, дещо швидше.

Партер Авто24

Wolf Oil Corporation має власну команду досліджень і розробок, лабораторії та виробництво мастильних матеріалів для автомобілів у Бельгії. Тому всі процеси виготовлення олив проходять постійний контроль і сертифіковані за стандартами ISO. Це виключає можливість підробок та появи у продажу неякісної продукції у всіх країнах, де представлений бренд Wolf.

Що у підсумку?

Найменше часу на продаж потребують найдешевші легковики, від 7 до 13 днів в середньому.

У мас-маркеті, тобто тому сегменті ринку, де найбільша кількість пропозицій та найвища частота угод купівлі-продажу, середній час до обміну ключів на гроші становить 17 днів.

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Зі зростанням ціни вживаного легковика, зростає й час, потрібний на те, аби знайти покупця на нього. Що, врешті, цілком логічно, адже в Україні більшість автомобілів з пробігом купуються за готівку, без жодної кредитної підтримки від банків чи інших фінансових установ, відповідно є менша кількість потенційних покупців, яким під силу накопичити суму понад 15-20 тисяч доларів.

Звісно, середні терміни продажу, навіть якщо отримати їх для окремих цінових підсегментів, не варто сприймати як абсолютні, скажімо позначивши 16-й день у календарі, після створення оголошення про продаж автівки ціною $5000, а до цього навіть не відповідати на телефонні дзвінки.

Час продажу окремо взятого, а не середньостатистичного автомобіля, залежить від багатьох чинників — його ціни у розрізі цін на ринку на подібні/аналогічні моделі, дійсного стану, якості опису та фотографій в оголошенні, стилю спілкування продавця за телефоном чи при зустрічі, наявності дефектів в авто. А також прозорої історії машини, яку можна перевірити з незалежних баз даних, готовності власника до технічної перевірки товару на спеціалізованій СТО, та навіть просування оголошення за допомогою засобів реклами.