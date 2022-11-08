Одним из важнейших показателей при продаже автомобиля является его ликвидность - то есть время с момента публикации объявления до момента оформления договора купли-продажи и непосредственного получения денег "на руки".

Прежде всего, следует понимать, что все подержанные автомобили разные по возрасту, состоянию, пробегу, комплектации и цене, и продаются в разных регионах Украины. Каждый опыт продажи уникален, поэтому общую картину на рынке показывает аналитика BigData – то есть на основе больших массивов данных.

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали информацию партнера, крупнейшего автомобильного маркетплейса Украины AUTO.RIA и определили, сколько времени фактически продаются подержанные легковушки разных ценовых групп.

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Данные, которые использовались для исследования, свежие и покрывают временной отрезок за прошедшие два месяца. Брали во внимание только предложения с предоставленным владельцем VIN-кодом автомобиля, а таких большинство — 92,3% из всех актуальных объявлений, и на их основе было определено среднее время в днях, прошедших с даты создания предложения, до момента, когда его было удален с пометкой «авто продано». Всего проработано более 100 тысяч таких объявлений в ценовом диапазоне от $1000 до $50000.

Что продается быстрее?

Самое большое предложение на украинском авторынке составляют объявления продажи автомобилей стоимостью от 2 до 13 тысяч долларов. Таких предложений в каждом из диапазонов зафиксировано более 5 тысяч. Самая высокая концентрация объявлений, где их более 10 тысяч для каждой ценовой группы, находится в ценовом диапазоне от $4 до $9 тысяч.



Среднее время продажи легковых автомобилей в зависимости от цены, данные AUTO.RIA

Проанализировав среднее время продажи легковых автомобилей для каждой отдельной ценовой группы, эксперты Института исследований авторынка сделали несколько важных выводов.

Кривая среднего времени продажи не повторяет форму «горки», которой выглядит масс-маркет подержанных легковушек в Украине, так что время продажи для авто с разной ценой отличается.

Четкий, почти прямолинейный рост времени продаж наблюдается с самого начала ценового диапазона, где, собственно, и совершается наибольшее количество сделок, что в результате дает высокую статистическую точность результата. Этот рост продолжается фактически до отметки на шкале цен в $20000, после чего ломаная становится более волнистой. Очевидно, из-за большего количества данных: чем меньше информации об объявлении в ценовом диапазоне – тем выше вероятность возникновения погрешностей.

Самые дешевые транспортные средства продаются быстрее. Автомобили с первоначального ценового сегмента, до $3000, в среднем ожидают продажи от 7 до 13 дней.

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Легковики из наиболее насыщенной части рынка (диапазон цен от $4 до $9 тысяч) в среднем находят нового собственника за 18 дней. И дальше, вместе с ростом цены автомобиля, понемногу увеличивается время, необходимое для его продажи: до 19-37 дней (27 в среднем).

Отдельно следует обратить внимание на «проседание» кривой со временем продажи около отметок $12-13 тысяч. Эта часть рынка обычно насыщена прибывшими из стран Америки легковушками и имеют ряд преимуществ (пробег, год выпуска, цена) перед аналогичными или подобными европейскими моделями. Конечно, у них есть и недостатки, а именно «аукционное» прошлое (то есть определенные повреждения), и поэтому были проданы за океаном «с молотка» существенно дешевле, чем авто без дефектов. Однако интерес к ним достаточно высок, и продаются они несколько быстрее.

Партнер Авто24

Wolf Oil Corporation имеет собственную команду исследований и разработок, лаборатории и производство смазочных материалов для автомобилей в Бельгии. Поэтому все процессы производства масел проходят постоянный контроль и сертифицированы по стандартам ISO. Это исключает возможность подделок и появления некачественной продукции во всех странах, где представлен бренд Wolf.

Что в итоге?

В меньшем времени на продажу нуждаются самые дешевые легковушки, от 7 до 13 дней в среднем.

В масс-маркете, то есть том сегменте рынка, где наибольшее количество предложений и самая высокая частота сделок купли-продажи, среднее время для обмена ключей на деньги составляет 17 дней.

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С ростом цены подержанной легковушки, растет и время, нужное для того, чтобы найти покупателя на него. Что, в конце концов, вполне логично, ведь в Украине большинство автомобилей с пробегом покупаются за наличные, без кредитной поддержки от банков или других финансовых учреждений, соответственно есть меньшее количество потенциальных покупателей, которым по силам накопить сумму более 15-20 тысяч долларов.

Конечно, средние сроки продаж, даже если получить их для отдельных ценовых подсегментов, не стоит воспринимать как абсолютные, скажем обозначив 16-й день в календаре, после создания объявления о продаже автомобиля ценой $5000, а до этого даже не отвечать на телефонные звонки.

Время продажи отдельно взятого, а не среднестатистического автомобиля зависит от многих факторов — его цены в разрезе цен на рынке на подобные/аналогичные модели, действительного состояния, качества описания и фотографий в объявлении, стиля общения продавца по телефону или при встрече, наличия дефектов в автомобиле. А также прозрачной истории машины, которую можно проверить с независимых баз данных, готовность владельца к технической проверке товара на специализированной СТО, а также продвижение объявления с помощью средств рекламы.