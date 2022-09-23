З початку року українці продавали в інтернеті легкові автомобілі вартістю $15,4 мільярда доларів. З них $11,3 мільярда — уже з початку повномасштабної війни. Таким чином сьогодні «грошовий» об’єм вторинного автомобільного ринку складає близько $2 мільярдів щомісячно.

Експерти Інституту досліджень авторинку склали рейтинг регіонів, в яких українці тратять найбільше грошей на автомобілі. Також дослідження показує, як на це вплинула війна.

До речі як змінились ціни на вживані автомобілі

Фінансова динаміка авторинку

Помісячна зміна сукупної вартості легковиків, котрі українці продавали в інтернеті, повністю відповідає кількісним показникам: чим більше оголошень публікували — тим більшою була сумарна вартість усіх автомобілів в продажі, і навпаки.



Фінансова динаміка автомобільного ринку України

У «довоєнному» січні українці пропонували до продажу вживаних авто сумарною вартістю $2,3 мільярда.

Найменше автомобілів продавали одразу після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, тобто в березні. Тоді ж був зафіксований найменший фінансовий показник об’єму ринку у 2022 році – $1,1 мільярда. У квітні український авторинок почав відновлюватися: у продажі легкових машин було уже на $1,7 мільярда.

Найбільше автомобілів українці продавали в інтернеті у травні – сумарна вартість легковиків склала $2,5 мільярда. Рекордний показник був наслідком дії так званого «нульового розмитнення»: по-перше, на ринок потрапили «свіжопригнані» машини; по-друге, українці продавали старі автомобілі, на заміну яким привозили легковик з-за кордону.

У червні сукупна вартість автомобілів у продажів знизилася до $2 мільярдів, у липні зросла до $2,3 мільярда, а в серпні знову впала до $1,8 мільярда. Поряд із цим Інститут досліджень авторинку зафіксував падіння середньої вартості вживаного авто в Україні та здешевлення 7 із 10 найпопулярніших моделей. Це — наслідки економічної кризи, спричиненою війною.

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Де найбільше тратять грошей на вживані авто?

За підсумками перших 8 місяців непростого 2022 року, найбільше грошей потратили в Київській області та Києві – сумарно $3,6 мільярда. Це 23,1% від загальної вартості усіх автомобілів, опублікованих на сайтах оголошень протягом цього періоду. Столичний регіон завжди займав першість у продажах автомобілів, тому такі результати досліджень не стали несподіванкою.

На другому місці розмістилася Львівська область. Там загальна вартість легковиків склала $1,5 мільярда. Такий показник дозволив зайняти майже 10% об’єму фінансового ринку.

На третій сходинці розмістилася Дніпропетровська область – там з початку року пропонували до продажу машин на $1,2 мільярда, що складає 7,5% від загальної суми. Також до топ-5 увійшли Одеська ($1,1 млрд, 7,4%) та Івано-Франківська (727 млн, 4,7%) області.

Найменшу сумарну вартість легковиків серед оголошень продажу експерти зафіксували в областях, що постраждали від війни. Так, останнє 24 місце зайняла Луганщина (88 млн, 0,6%); на 23 місці розмістилася Херсонщина (108 млн, 0,7%); 22 сходинку посіла Чернігівщина (188 млн, 1,2%). За ними у рейтингу йдуть Донецька (21 місце, 194 млн, 1,3%) і Миколаївська (20 місце, 199 млн, 1,3%) області.



Сукупна вартість та фінансова частка вживаних легковиків, які пропонували до продажу українці в інтернеті протягом січня-серпня 2022 року

Варто зауважити, що кількісні частки не завжди співпадають із фінансовими. Так, оголошення з Києва та області у досліджуваному періоді складають 16,5% від загальної кількості, проте коштують машини із цих оголошень сумарно помітно більше: 23,1% від вартості усіх авто в продажі протягом січня-серпня 2022 року. Це означає, що в цьому регіоні продають дорожчі автомобілі, у порівнянні з іншими регіонами. Така ж ситуація помітна у ще двох областях: Львівській (9,4% проти 9,9%) та Одеській (6,4% проти 7,4%).

Співпадають показники у Закарпатській області (3,5% в обох випадках), натомість у решті регіонів кількісні частки більші за фінансові, тобто там продають дешевші автомобілі у порівнянні з іншими.

Що змінилося з початком великої війни?

Картина українського авторинку суттєво змінилася після повномасштабного вторгнення росії. Суттєво змінилися частки регіонів в структурі продажів легковиків в інтернеті — як кількісно, так і фінансово. Якщо порівнювати частки регіонів в сукупній вартості автомобілів у продажі в січні та серпні, найбільше додала Львівська область (+26,2%).

Суттєво зросла фінансова частка Хмельницької області (+20,1%). Київ і Київщина додали собі +15,8%, а сумарна вартість автомобілів у Вінницькій області зросла на +15,1%. В більшу суму експерти оцінюють і машини, що продаються на Одещині — на +9% більше.

Також фінансова частка зросла й у деяких інших областях:

Закарпатська — +7,9%

Черкаська — +7,1%

Кіровоградська — +6,7%

Полтавська — +6,5%

Дніпропетровська — +6,1%

Чернівецька — +5,6%

Тернопільська — +4,3%

Більш-менш стабільною ситуація залишилася Рівненській (+2,0%), Житомирській (+1,1%), Івано-Франківській (-0,8%) та Волинській областях (-1,1%).



Зміна сукупної вартості автомобілів, що продавалися в інтернеті у серпні 2022 року, у порівнянні з січнем

Натомість найбільше фінансово авторинок «просів» на Херсонщині: там сукупна вартість автомобілів у продажі знизилася аж на −84,8%. На другому місці знизу — автомобілі, що продаються в Донецькій області: їх сумарна вартість на −70,6% нижча, ніж у січні. Вполовину (-50,5%) скоротилася фінансова частка Харківщини.

Також суттєве падіння експерти зафіксували у таких областях:

Сумська −11,8%

Чернігівська −12,5%

Запорізька −29,6%

Луганська −46,6%

Миколаївська −47,0%

Висновки

Попри війну, автомобільний ринок України живе та поступово відновлюється. Проте через економічну кризу у серпні сумарна вартість автомобілів, які українці пропонують до продажу в інтернеті, скоротилася.

Передбачувано на авторинку фінансово найбільше постраждали ті регіони, частини територій яких тимчасово окуповані, або ж на території яких безпосередньо велися бойові дії. Натомість найбільше «додали» у сумарній вартості автомобілів області, які можна вважати безпечнішими.

Винятком стала Київщина, яка після деокупації досить швидко відновила активність у продажах авто, перевищила «довоєнні» показники та залишилася лідером на ринку. Також, попри близькість до лінії фронту, зросла фінансова частка Дніпропетровської області, що дозволило їй зайняти третє місце в рейтингу за сукупною вартістю автомобілів. Хороші показники продемонструвала й Одещина – збільшила фінансову частку на ринку та опинилася на четвертій позиції переліку.