С начала года украинцы продавали в интернете легковые автомобили стоимостью $15,4 миллиарда долларов. Из них $11,3 миллиарда — уже с начала полномасштабной войны. Таким образом сегодня «денежный» объем вторичного автомобильного рынка составляет около $2 миллиардов ежемесячно.

Эксперты Института исследований авторынка составили рейтинг регионов, в которых украинцы тратят больше денег на автомобили. Также исследование показывает, как повлияла на это война.

Кстати как изменились цены на подержанные автомобили

Финансовая динамика авторынка

Помесячное изменение совокупной стоимости легковых автомобилей, которые украинцы продавали в интернете, полностью соответствует количественным показателям: чем больше объявлений публиковали — тем больше суммарная стоимость всех автомобилей в продаже, и наоборот.



Финансовая динамика автомобильного рынка Украины

В «довоенном» январе украинцы предлагали к продаже подержанных автомобилей суммарной стоимостью $2,3 миллиарда.

Меньше всего автомобилей продавали сразу после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, то есть в марте. Тогда же был зафиксирован самый маленький финансовый показатель объема рынка в 2022 году – 1,1 миллиарда долларов. В апреле украинский авторынок начал восстанавливаться: в продаже легковых машин было уже на 1,7 миллиарда долларов.

Больше всего автомобилей украинцы продавали в интернете в мае – суммарная стоимость легковых автомобилей составила $2,5 миллиарда. Рекордный показатель являлся следствием действия так называемого «нулевого растаможивания»: во-первых, на рынок попали «свежепригнанные» машины; во-вторых, украинцы продавали подержанные автомобили, на замену которым привозили легковушку из-за границы.

В июне совокупная стоимость автомобилей в продаже снизилась до $2 миллиардов, в июле выросла до $2,3 миллиарда, а в августе снова упала до $1,8 миллиарда. Наряду с этим Институт исследований авторынка зафиксировал падение средней стоимости подержанного авто в Украине и удешевление 7 из 10 самых популярных моделей. Это последствия экономического кризиса, вызванного войной.

В OLX Авто частные торговцы и бизнес-пользователи могут разместить до пяти бесплатных публикаций. OLX Украина – часть крупного мультинационального холдинга Naspers|Prosus. Это самые большие в своих странах сайты частных и бизнес-объявлений. Украинскому сайту уже 15 лет.

Где больше всего тратят денег на подержанные авто?

По итогам первых 8 месяцев непростого 2022 года больше всего потратили в Киевской области и Киеве – суммарно $3,6 миллиарда. Это 23,1% от общей стоимости всех автомобилей, опубликованных на сайтах объявлений в течение этого периода. Столичный регион всегда занимал первенство в продажах автомобилей, поэтому подобные результаты исследований не стали неожиданностью.

На втором месте разместилась Львовская область. Там общая стоимость легковых автомобилей составила $1,5 миллиарда. Такой показатель позволил занять около 10% объема финансового рынка.

На третьем месте разместилась Днепропетровская область – там с начала года предлагали к продаже машин на $1,2 миллиарда, что составляет 7,5% от общей суммы. Также в топ-5 вошли Одесская ($1,1 млрд, 7,4%) и Ивано-Франковская ( $ 727 млн, 4,7%) области.

Наименьшую суммарную стоимость легковых автомобилей среди объявлений продажи эксперты зафиксировали в областях, пострадавших от войны. Так, последнее 24 место заняла Луганщина ($88 млн, 0,6%); на 23 месте разместилась Херсонщина ($108 млн, 0,7%); 22 место заняла Черниговщина ($188 млн, 1,2%). За ними в рейтинге следуют Донецкая (21 место, $194 млн, 1,3%) и Николаевская (20 место, $199 млн, 1,3%) области.



Совокупная стоимость и финансовая доля б/у легковых автомобилей, которые предлагали к продаже украинцы в интернете в течение января-августа 2022 года

Следует заметить, что количественные доли не всегда совпадают с финансовыми. Так, объявления из Киева и области в исследуемом периоде составляют 16,5% общего количества, однако стоят машины из этих объявлений суммарно заметно больше: 23,1% от стоимости всех авто в продаже в течение января-августа 2022 года. Это означает, что в этом регионе продают более дорогие автомобили по сравнению с другими регионами. Такая же ситуация заметна еще в двух областях: Львовской (9,4% против 9,9%) и Одесской (6,4% против 7,4%).

Совпадают показатели в Закарпатской области (3,5% в обоих случаях), а в остальных регионах количественные доли больше финансовых, то есть там продают более дешевые автомобили по сравнению с другими.

Что изменилось с началом великой войны?

Картина украинского авторынка существенно изменилась после полномасштабного вторжения россии. Существенно изменились доли регионов в структуре продаж легковушек в интернете как количественно, так и финансово. Если сравнивать доли регионов в совокупной стоимости автомобилей в продаже в январе и августе, больше всего добавила Львовская область (+26,2%).

Существенно выросла финансовая доля Хмельницкой области (+20,1%). Киев и Киевщина прибавили себе +15,8%, а суммарная стоимость автомобилей в Винницкой области выросла на +15,1%. В большую сумму эксперты оценивают и продаваемые машины в Одесской области — на +9% больше.

Также финансовая доля выросла и в некоторых других областях:

Закарпатская – +7,9%

Черкасская – +7,1%

Кировоградская – +6,7%

Полтавская – +6,5%

Днепропетровская – +6,1%

Черновицкая – +5,6%

Тернопольская – +4,3%

Более-менее стабильной ситуация осталась в Ровненской (+2,0%), Житомирской (+1,1%), Ивано-Франковской (-0,8%) и Волынской областях (-1,1%).



Изменение совокупной стоимости автомобилей, которые продавались в интернете в августе 2022 года, по сравнению с январем

Больше всего финансово авторынок «просел» на Херсонщине: там совокупная стоимость автомобилей в продаже снизилась на −84,8%. На втором месте снизу — автомобили, которые продаются в Донецкой области: их суммарная стоимость на −70,6% ниже, чем в январе. Наполовину (-50,5%) сократилась финансовая доля Харьковщины.

Также существенное падение эксперты зафиксировали в следующих областях:

Сумская – 11,8%

Черниговская – 2,5%

Запорожская – 29,6%

Луганская – 46,6%

Николаевская – 47,0%

Выводы

Несмотря на войну, автомобильный рынок Украины живет и постепенно восстанавливается. Однако из-за экономического кризиса в августе суммарная стоимость автомобилей, которые украинцы предлагают к продаже в интернете, сократилась.

Предсказуемо на авторынке финансово больше всего пострадали те регионы, части территорий которых временно оккупированы, или же на территории которых непосредственно велись боевые действия. Зато больше всего "добавили" в суммарной стоимости автомобилей области, которые можно считать более безопасными.