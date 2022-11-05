Після скасування "нульового розмитнення" ввозити з-за кордону легкові автомобілі стало невигідно, а от тягачі не обкладаються митом та акцизом, тому їх ввезення все ще прибуткове. Тим більше, що попит на перевезення не спадає.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів в Україні протягом жовтня та визначили топ моделей в трьох сегментах сідлових тягачів: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових.

До речі легкові авто майже не возять з-за кордону

Динаміка ринку сідлових тягачів

У жовтні 2022 року українці придбали 4,1 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 37,5% більше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року та на 6,7% менше, ніж у вересні-2022, який виявився найуспішнішим для цього сегменту ринку.



Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні протягом жовтня 2021 — жовтня 2022 років

Більшість (57,9%) від усіх тягачів привезли вживаними з-за кордону (2,4 тис. шт.), ще 36,7% купили на внутрішньому ринку (1,5 тис. шт.).

Новими придбали 5,3% сідлових тягачів, при цьому кількісний показник у 216 шт. виявився рекордним за останні 12 місяців.

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Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку

Найбільш популярною моделлю вживаного сідлового тягача на внутрішньому ринку у жовтні став DAF XF, на ринку уклали 388 договорів купівлі-продажу цих моделей. Другу сходинку рейтингу зайняв Renault Magnum (196 шт.), а третє — Volvo FH (170 шт.).

Також популярними був MAN TGX (169 шт.) та Renault Premium (124 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів на внутрішньому ринку, жовтень 2022

До речі у вересні привезли найбільше тягачів за всю історію ринку

Найпопулярніші вживані тягачі, привезені з-за кордону

У жовтні найбільш популярним в купівлі за кордоном виявився DAF XF (1 тис. шт.). На другому місці розмістився MAN TGX (803 шт.), а на третьому — Volvo FH (521 шт.).

Четверту сходинку посів Renault Magnum (259 шт.), а п'яте - Scania R-Series (217 шт.).



Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів, привезених з-за кордону, жовтень 2022

Найпопулярніші нові тягачі

Лідерами продажів нових сідлових тягачів стали Volvo FH (51 шт.) та Mercedes-Benz Actros (також 51 шт.).

Третю сходинку посів DAF XF (33 шт.), а четверте місце зайняв MAN TGX (23 шт.). Замикають першу п'ятірку тягачі Scania S-Series (18 шт.).



Найпопулярніші моделі нових сідлових тягачів, жовтень 2022