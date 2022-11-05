После отмены "нулевой растаможки" ввозить из-за границы легковые автомобили стало невыгодно, а вот тягачи не облагаются пошлиной и акцизом, поэтому их ввоз все еще выгоден. Тем более что спрос на перевозки не снижается.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине в течение октября и определили топ моделей в трех сегментах седельных тягачей: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых.

Кстати легковые авто почти не возят из-за границы

Динамика рынка седельных тягачей

В октябре 2022 года украинцы приобрели 4,1 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Это на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года и на 6,7% меньше, чем в сентябре-2022, который оказался наиболее успешным для этого сегмента рынка.



Динамика продаж седельных тягачей в Украине в течение октября 2021 — октября 2022 года.

Большинство (57,9%) от всех тягачей привезли подержанными из-за границы (2,4 тыс. шт.), еще 36,7% купили на внутреннем рынке (1,5 тыс. шт.).

Новыми приобрели 5,3% седельных тягачей, при этом количественный показатель в 216 шт. оказался рекордным за последние 12 месяцев.

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Самые популярные тягачи на внутреннем рынке

Наиболее популярной моделью б/у седлового тягача на внутреннем рынке в октябре стал DAF XF, на рынке заключили 388 договоров купли-продажи этих моделей. Вторую строчку рейтинга занял Renault Magnum (196 шт.), а третье – Volvo FH (170 шт.).

Также популярны были MAN TGX (169 шт.) и Renault Premium (124 шт.).



Самые популярные модели седельных тягачей на внутреннем рынке, октябрь 2022

Кстати, в сентябре привезли больше всего тягачей за всю историю рынка .

Самые популярные подержанные тягачи, привезенные из-за границы

В октябре наиболее популярным в покупке за границей оказался DAF XF (1 тыс. шт.). На втором месте разместился MAN TGX (803 шт.), а на третьем – Volvo FH (521 шт.).

Четвертую строчку занял Renault Magnum (259 шт.), а пятое – Scania R-Series (217 шт.).



Самые популярные модели седельных тягачей, привезенных из-за рубежа, октябрь 2022

Новые тягачи

Лидерами продаж новых седельных тягачей стали Volvo FH (51 шт.) и Mercedes-Benz Actros (также 51 шт.).

Третью строчку занял DAF XF (33 шт.), а четвертое место занял MAN TGX (23 шт.). Замыкают первую пятерку тягачи Scania S-Series (18 шт.).



Самые популярные модели новых седельных тягачей, октябрь 2022