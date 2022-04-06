Разминирование производится с помощью изготовленных в Украине специальных автомобилей.

Сейчас саперы ГСЧС активно работают над разминированием населенных пунктов в Киевской области, освобожденных на днях российскими оккупантами. И в этом им помогает специальный транспорт украинского производства.

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Это пиротехнические машины легкого типа ПМ-Л изготовлены на базе бронеавтомобиля “Козак-5” от известной столичной компании "Практика". Летом 2018 года ГСЧС закупила восемь таких машин.

ПМ-Л имеет сзади откидные с помощью гидропривода апаррельные двери, за которыми расположен выдвижной, также с помощью гидравлики, стальной лоток с песком.

Последний как раз и предназначен для перевозки взрывоопасных предметов весом до 500 кг. Справа за бортом, за подъемной роллетной дверью располагается все необходимое для работы саперов: бронежилеты, шлемы, катушки с проводом, огнетушители и специнструмент. Также можно использовать лебедку для подтягивания опасных предметов. Машина оборудована видеорегистратором, GPS-трекером и навигационной системой.

Полный вес ПМ-Л составляет 8765 кг. В основе “Козака-5” лежит полноприводное шасси Ford F-550. Здесь установлен 6,7-литровый турбодизель мощностью 300 л.с., работающий в паре с автоматической 6-ступенчатой КП. Максимальная скорость составляет 120 км/ч.