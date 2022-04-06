Розмінування відбувається за допомогою виготовлених в Україні спеціальних автомобілів.

Зараз сапери ДСНС активно працюють над розмінуванням населених пунктів на Київщині, звільнених днями російськими окупантами. І в цьому їм допомагає спеціальний транспорт українського виробництва.

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Це піротехнічні машини легкого типу ПМ-Л, виготовлені на базі бронеавтомобіля Козак-5 від відомої столичної компанії “Практика”. Влітку 2018 року ДСНС закупила вісім таких машин.

ПМ-Л має ззаду відкидні за допомогою гідроприводу апарельні двері, за якими розташований висувний, також за допомогою гідравліки, сталевий лоток з піском.

Останній саме і призначений для перевезення вибухонебезпечних предметів вагою до 500 кг. Праворуч за бортом, за підйомними ролетними дверима розташовується все необхідне для роботи саперів: бронежилети, шоломи, котушки з проводом, вогнегасники та спецінструмент. Також можна використовувати лебідку самовитягування для підтягування небезпечних предметів. Машина обладнана відеореєстратором, GPS-трекером та навігаційною системою.

Повна вага ПМ-Л становить 8765 кг. В основі Козак-5 лежить повнопривідне шасі Ford F-550. Тут встановлений 6,7-літровий турбодизель потужністю 300 к.с., що працює у парі з автоматичною 6-ступеневою КП. Максимальна швидкість становить 120 км/год.