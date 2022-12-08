В ноябре 14,9 тыс. подержанных легковушек пополнили автопарк Украины.

За прошлый месяц украинцы зарегистрировали 14,9 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 1% меньше, чем в октябре текущего года и почти в четыре раза меньше по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает Укравтопром.

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В то же время такое пополнение украинского автопарка подержанными легковушками почти в пять раз превысило ноябрьский рынок новых авто.

Самым популярным б/у авто в ноябре стал Renault Megane. В течение месяца на украинские номера перешли 1028 автомобилей этой модели.

автомобилей этой модели. Второй результат у Volkswagen Golf – 994 шт.

шт. На третьем месте Volkswagen Passat – 709 шт.

шт. Также в ТОП-5 месяца вошли Skoda Octavia ( 701 шт.) и Ford Focus ( 396 шт.).

Всего с января по ноябрь 2022 года украинские номера получили 372,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 21% меньше, чем в прошлом.