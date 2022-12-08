В листопаді 14,9 тис. вживаних легковиків поповнили автопарк України.

За минулий місяць українці зареєстрували 14,9 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 1% менше, ніж у жовтні поточного року та майже вчетверо менше у порівнянні з торішнім показником, повідомляє Укравтопром.

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Водночас таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже уп’ятеро перевищило листопадовий ринок нових авто.

Найпопулярнішим б/в авто у листопаді став Renault Megane. Упродовж місяця на українські номери перейшли 1028 авто цієї моделі.

авто цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf – 994 шт.

шт. На третьому місці Volkswagen Passat – 709 шт.

шт. Також у ТОП-5 місяця увійшли Skoda Octavia (701 шт.) та Ford Focus (396 шт.).

Всього з січня по листопад 2022 року українські номери отримали 372,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 21% менше ніж торік.