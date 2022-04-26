Подавляющее большинство автомобильных компаний уже покинуло российский рынок или находится в процессе выхода. Но есть небольшое количество автомобильных брендов, которые продолжают сотрудничать с Россией.

На сегодня свою деятельность в путинской России продолжают компании из Японии, Кореи и Китая. Издание аutonews.ru выяснило, какие автобренды все еще работают в стране-агрессоре и не собираются покидать токсичный рынок.

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Toyota продолжает свою деятельность в России, но в связи с серьезными задержками поставок и отсутствием комплектующих приостановила производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в начале марта 2022 года. В пресс-службе марки заявили, что в настоящее время логистическая цепочка поставок в Россию нарушена, что существенно влияет на импорт Toyota и Lexus. “Мы внимательно следим за ситуацией и надеемся, что поставки могут быть возобновлены в ближайшее время”, – пояснили представители японского производителя.

В российском офисе Suzuki рассказали, что они как импортер “работают в штатном режиме, продолжая решать вопрос логистических ям, а дилеры реализуют имеющуюся продукцию клиентам”.

Корейские компании Hyundai и Kia не делали заявлений о приостановке деятельности. Впрочем, ранее производство на заводе в Петербурге, где выпускаются Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Kia Rio, было прекращено из-за нехватки комплектующих. Прямого импорта машин из Кореи Hyundai и Kia нет. Почти весь модельный ряд марок производится в России.

Китайские бренды

Китайская компания Geely не прекращала свою деятельность в России. Впрочем, ранее завод компании в Беларуси был прекращен из-за нехватки компонентов. На сегодняшний день производство моделей Coolray и Atlas Pro возобновлено. Импорт Geely из Китая в Россию продолжается.

Haval также продолжает деятельность: у компании есть предприятие в Тульской области, где выпускают кроссоверы F7, F7x и Jolion, а также внедорожник H9. По словам представителя Haval, сложная ситуация с поставками повлияла на работу завода, как и весь автомобильный рынок. “На данный момент мы внимательно следим за ситуацией и корректируем производственный план”, – рассказали в представительстве марки. Кроме того, в компании заявили, что не отказываются от планов по выводу новой модели Dargo в 2022 году.

Chery также продолжает работать, в салонах есть практически все модели. При этом в начале марта один из источников аutonews.ru сообщил, что у марки проблемы с поставками новых машин. Однако тогда представители бренда эту информацию не подтвердили. “Мы пересмотрели логистические цепочки и по запланированному объему пока идем по плану”, – пояснили в российском подразделении Chery.

Кроме того, в России продаются автомобили Changan. Сейчас некоторые модели этой марки есть, но в телефонной беседе продавцы заявили, что испытывают сложности с поставками машин.