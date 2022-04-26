Переважна більшість автомобільних компаній вже покинула російський ринок або знаходиться у процесі виходу. Але є невелика кількість автомобільних брендів які продовжують співпрацювати з Росією.

На сьогодні свою діяльність в путінській Росії продовжують компанії з Японії, Кореї та Китаю. Видання аutonews.ru з'ясувало, які автобренди все ще працюють у країні-агресорі та не збираються покидати токсичний ринок.

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Toyota, продовжує свою діяльність у Росії, але у зв'язку з серйозними затримками постачання та відсутністю комплектуючих призупинила виробництво автомобілів на заводі в Санкт-Петербурзі на початку березня 2022 року. У прес-службі марки заявили, що в даний час логістичний ланцюжок поставок до Росії порушений, що істотно впливає на імпорт Toyota і Lexus. "Ми уважно стежимо за ситуацією і сподіваємося, що постачання зможуть бути відновлені найближчим часом", - пояснили представники японського виробника.

У російському офісі Suzuki розповіли, що вони як імпортер “працюють у штатному режимі, продовжуючи вирішувати питання логістичних ям, а дилери реалізовують наявну продукцію клієнтам”.

Корейські компанії Hyundai та Kia не робили заяв про припинення діяльності. Втім, раніше виробництво на заводі в Петербурзі, де випускаються Hyundai Creta, Hyundai Solaris та Kia Rio, було припинено через брак комплектуючих. Прямого імпорту машин з Кореї Hyundai і Kia немає. Майже весь модельний ряд марок виробляється у Росії.

Китайські бренди

Китайська компанія Geely не припиняла своєї діяльності в Росії. Втім, раніше завод компанії в Білорусії було припинено через брак компонентів. На сьогоднішній день виробництво моделей Coolray та Atlas Pro відновлено. Імпорт Geely із Китаю до Росії триває.

Haval також продовжує діяльність: компанія має підприємство в Тульській області, де випускають кросовери F7, F7x і Jolion, а також позашляховик H9. За словами представника Haval, складна ситуація з постачанням вплинула на роботу заводу, як і весь автомобільний ринок. "На даний момент ми уважно стежимо за ситуацією та коригуємо виробничий план", - розповіли в представництві марки.

Chery також продовжує працювати, в салонах є практично всі моделі. При цьому на початку березня одне з джерел аutonews.ru повідомило, що марка має проблеми з поставками нових машин. Проте тоді представники бренду цієї інформації не підтвердили. "Ми переглянули логістичні ланцюжки і за запланованим обсягом поки що йдемо за планом", - пояснили в російському підрозділі Chery.

Крім того, у Росії продаються автомобілі Changan. Зараз деякі моделі цієї марки є, але в телефонній бесіді продавці заявили, що відчувають складності з поставками машин.