Американский журнал Time впервые составил список из 100 компаний, которые, по мнению его экспертов, оказывают наибольшее заметное "влияние на будущее".

В него попали только четыре автопроизводителя, причем два из них – американские: General Motors, Tesla, Volkswagen и BYD.

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Компании для списка редакция Time отбирала по нескольким ключевым факторам, говорится на сайте журнала. В их числе - актуальность деятельности, влияние на мир, инновации, амбиции и успешность. Результатом стал список из 100 фирм, которые разделили на несколько категорий.

Американский концерн General Motors занял место в категории "Титаны" рядом с соцсетью Facebook, интернет-ретейлером Alibaba и такими гигантами как Samsung и Microsoft. Редакторы Time похвалили GM за вклад в "зеленое" будущее транспорта. В начале апреля концерн представил электрический внедорожник Hummer EV, а на прошлой неделе дебютировала серийная версия электрокросса Lyriq от принадлежащего ему Cadillac.

Еще одна марка из США, Tesla, попала в категорию "Разрушители", составив компанию Huawei, Airbnb и другой компании Илона Маска - аэрокосмической SpaceX. В Time отметили роль Tesla в электрификации автопрома и ее разработки в сфере возобновляемой энергии, в том числе солнечные панели для крыш Solar Roof.

Немецкому Volkswagen досталось место в категории "Лидеры" за стремление к лидирующей позиции в области автомобилей с электрическими силовыми установками. Соседями Volkswagen в категории оказались Twitter, Apple, Nike и Mastercard.

Наконец, четвертым автобрендом в списке оказалась китайская BYD, и снова за ту же деятельность - расширение масштабов производства электротранспорта. BYD разместили в категории "Новаторы" наряду с TikTok, Nvidia, IKEA, Netflix, Spotify и другими.