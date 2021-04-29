Американський журнал Time вперше склав список з 100 компаній, які, на думку його експертів, надають найбільш помітний "вплив на майбутнє".

У нього потрапили тільки чотири автовиробника, причому два з них - американські: General Motors, Tesla, Volkswagen і BYD.

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Компанії для списку редакція Time відбирала за кількома ключовими факторами, йдеться на сайті журналу. У їх числі - актуальність діяльності, вплив на світ, інновації, амбіції і успішність. Результатом став список з 100 фірм, які розділили на кілька категорій.

Американський концерн General Motors зайняв місце в категорії "Титани" поряд з соцмережею Facebook, інтернет-ретейлером Alibaba і такими гігантами як Samsung і Microsoft. Редактори Time похвалили GM за внесок в "зелене" майбутнє транспорту. На початку квітня концерн представив електричний позашляховик Hummer EV, а минулого тижня дебютувала серійна версія електрокросса Lyriq від належного йому Cadillac.

Ще одна марка з США, Tesla, потрапила в категорію "Руйнівники", склавши компанію Huawei, Airbnb і іншої компанії Ілона Маска - аерокосмічної SpaceX. В Time зазначили роль Tesla в електрифікації автопрому і її розробки в сфері відновлюваної енергії, в тому числі сонячні панелі для дахів Solar Roof.

Німецькому Volkswagen дісталося місце в категорії "Лідери" за прагнення до лідируючої позиції в області автомобілів з електричними силовими установками. Сусідами Volkswagen в категорії виявилися Twitter, Apple, Nike і Mastercard.

Нарешті, четвертим автобрендом в списку виявилася китайська BYD, і знову за ту ж діяльність - розширення масштабів виробництва електротранспорту. BYD розмістили в категорії "Новатори" поряд з TikTok, Nvidia, IKEA, Netflix, Spotify і іншими.