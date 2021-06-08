18 из 20 крупнейших мировых автопроизводителей намерены увеличить количество доступных моделей и нарастить объемы производства электромобилей.

При этом некоторые автопроизводители планируют перенастроить свои производственные линии, чтобы выпускать только электромобили:

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Volvo будет продавать только электромобили с 2030 года;

Ford будет продавать в Европе только электромобили и плагин-гибриды уже с середины 2026 года, и достигнет 100% продаж электромобилей в Европе с 2030 года;

General Motors планирует перейти на продажи только электрических легковых автомобилей к 2035 году;

Volkswagen стремится достичь 70% продаж электромобилей в Европе и 50% в Китае и США к 2030 году;

Stellantis нацелен на 70% продаж электромобилей в Европе и 35% в Соединенных Штатах.

В теории – такие электрические модели могут производиться и в Украине. Так как у нас есть все возможности, чтобы стать лоукост производственной площадкой для глобальных автоконцернов – выгодная локация, эффективная логистика, низкие производственные расходы за счет квалифицированной рабочей силы, которая дешевле, чем в странах ЕС.

Но чтобы это стало действительностью, необходимо ввести инвестиционные условия, как минимум не худшие, чем предлагают соседние страны. И самое важное – обеспечить стабильность этих условий в течение длительного промежутка времени.