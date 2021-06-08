18 з 20 найбільших світових автовиробників мають наміри збільшити кількість доступних моделей та наростити обсяги виробництва електромобілів.

При цьому деякі автовиробники планують переналаштувати свої виробничі лінії, щоб випускати лише електромобілі:

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Volvo продаватиме лише електромобілі з 2030 року;

Ford буде продавати в Європі лише електромобілі та плагін-гібриди вже з середини 2026 року, і досягне 100% продажів електромобілів в Європі з 2030 року;

General Motors планує перейти на продажі лише електричних легкових автомобілів до 2035 року;

Volkswagen прагне досягти 70% продажів електромобілів у Європі та 50% у Китаї та США до 2030 року;

Stellantis націлений на 70% продажів електромобілів у Європі та 35% у Сполучених Штатах.

В теорії – такі електричні моделі можуть вироблятися і в Україні. Адже у нас є усі можливості, щоб стати виробничим майданчиком для глобальних автоконцернів – вигідна локація, ефективна логістика, низькі виробничі витрати за рахунок кваліфікованої робочої сили, яка дешевше, ніж у країнах ЄС.

Але щоб це стало дійсністю, необхідно запровадити інвестиційні умови, як мінімум не гірші, ніж пропонують сусідні країни. І найважливіше – забезпечити стабільність цих умов протягом тривалого проміжку часу.