Обновление бронетехники происходит в большинстве стран Восточной Европы, постепенно отказывающихся от модернизированной техники советского периода в пользу современной НАТовской.

Министерство обороны Словакии заключило межправительственное соглашение с Королевством Швеция о закупке БМП CV90 MkIV. Об этом идет речь в сообщении минобороны страны.

Первые единицы CV90 MkIV с 35-мм пушкой должны поступить в 2025 году. Стоимость контракта 1,7 млрд. евро.

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К производству БМП будет привлечена и оборонная промышленность Словакии – основным промышленным партнером проекта станет местная компания ZTS – ŠPECIÁL.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь подчеркнул, что соглашение положительно повлияет на экономику страны и модернизацию вооруженных сил в рамках обязательств по коллективной обороне НАТО.

“Это, наконец, реальный сдвиг в направлении строительства тяжелой механизированной бригады в рамках сотрудничества с НАТО. Кроме того, мы обеспечили значительную и долгосрочную прибыль для десятков компаний словацкой оборонной промышленности. Именно так, как мы обещали», – сказал Ярослав Надь.

CV90 Mk IV – это самая современная версия БМП CV90, производство которой началось еще в начале 90-х. Этот вариант БМП получил более мощный 1000-сильный двигатель Scania и новую подвеску, благодаря чему его грузоподъемность выросла на 2 тонны.

Кроме того, Mk IV оснастили электроникой нового поколения, способной в реальном времени транслировать данные систем контроля над полем боя. Также на машину могут устанавливаться разные башни и вооружения.