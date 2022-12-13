Оновлення бронетехніки відбувається у більшості країн Східної Європи, які поступово відмовляються від модернізованої техніки радянського періоду на користь сучасної НАТівської.

Міністерство оборони Словаччини уклало міжурядову угоду з Королівством Швеція про закупівлю БМП CV90 MkIV. Про це йдеться у повідомленні міноборони країни.

Перші одиниці CV90 MkIV із 35-мм гарматою мають надійти у 2025 році. Вартість контракту 1,7 млрд євро.

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До виготовлення БМП буде залучена і оборонна промисловість Словаччини – основним промисловим партнером проєкту стане місцева компанія ZTS – ŠPECIÁL.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підкреслив, що угода позитивно вплине на економіку країни та модернізацію збройних сил в рамках зобов’язань щодо колективної оборони НАТО.

“Це, нарешті, реальний зсув у напрямку будівництва важкої механізованої бригади в рамках співпраці з НАТО. Окрім того, ми забезпечили значний і довгостроковий прибуток для десятків компаній словацької оборонної промисловості. Саме так, як ми обіцяли“, – сказав Ярослав Надь.

CV90 Mk IV – це найсучасніша версія БМП CV90, виробництво якої почалося ще на початку 90-х. Цей варіант БМП отримав потужніший 1000-сильний двигун Scania і нову підвіску, завдяки чому його вантажопідйомність зросла на 2 тонни.

Крім того, Mk IV оснастили електронікою нового покоління, здатною в реальному часі транслювати дані систем контролю за полем бою. Також на машину можуть встановлюватися різні башти та озброєння.