Какие бренды авто самые популярные на рынке ЕС

По данным Укравтопрома, в странах Европейского Союза с января по ноябрь было зарегистрировано 9 860 092 новых легковых автомобиля. Рынок остается одним из ключевых индикаторов состояния европейской экономики, демонстрируя как стабильность отдельных брендов, так и перераспределение спроса между производителями.

Безоговорочным лидером рынка остается Volkswagen. За 11 месяцев в ЕС было реализовано более 1,12 млн автомобилей этого бренда, что на 4,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это подтверждает сильные позиции концерна в массовом сегменте и высокую лояльность европейских потребителей.

В тройку самых популярных брендов также вошли Toyota и Skoda. В то же время динамика их продаж существенно отличается: первая демонстрирует уверенный рост, тогда как вторая зафиксировала спад.

Топ-10 брендов новых легковых авто в ЕС за январь–ноябрь:

Volkswagen – 1 120 050 авто, рост на 4,7 процента. Toyota – 676 625 авто, падение на 6,5 процента. Skoda – 664 142 авто, рост на 10 процентов. Renault – 604 236 авто, рост на 6,9 процента. BMW – 586 959 авто, рост на 4 процента. Mercedes-Benz – 510 810 авто, рост на 1,4 процента. Dacia – 510 322 авто, рост на 5,2 процента. Peugeot – 509 407 авто, падение на 2,8 процента. Audi – 476 204 авто, незначительное снижение на 0,1 процента. Hyundai – 382 582 авто, падение на 1,6 процента.

Статистика свидетельствует, что европейский рынок постепенно восстанавливается, но делает это неравномерно. Бренды с широкой модельной линейкой и сильными позициями в бюджетном и среднем сегментах демонстрируют лучшую динамику. В то же время отдельные производители сталкиваются со снижением спроса на фоне роста конкуренции, изменения потребительских приоритетов и влияния электрификации автопарка.