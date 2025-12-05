Электрические Volkswagen могут освободить от заградительных пошлин ЕС

Вместо того чтобы совершенствовать производственные процессы и снижать налоговую нагрузку на своих автопроизводителей в ЕС решили закрыть свой рынок с помощью заградительных пошлин для электромобилей из Китая. Но такая ситуация не устраивает как Volkswagen, так и других производителей, пишет Укравтопром.

Еврокомиссия прорабатывает предложение Volkswagen, которая предусматривает возможность освобождения электромобилей марки, произведенных в Китае, от действующей заградительной пошлины ЕС в размере 20,7 процента. Механизм, который рассматривается, включает ежегодную импортную квоту и введение минимальной цены, что должно обеспечить контроль за рыночными условиями без применения жестких тарифов.

Контекст вопроса

Евросоюз в 2024 году ввел дополнительные пошлины на импорт электромобилей из Китая, аргументируя это тем, что китайские производители получают значительные государственные субсидии, которые искажают конкуренцию на европейском рынке. Под это регулирование подпали как китайские бренды, так и модели западных автопроизводителей, локализованные на китайских предприятиях. Для Volkswagen это касается ряда моделей, производимых в партнерстве с китайскими компаниями для глобального экспорта.

Альтернативы тарифам

Еврокомиссия сейчас оценивает не только предложение Volkswagen, но и общую эффективность других возможных инструментов регулирования, среди которых механизм минимальной импортной цены. Такой подход позволяет усилить контроль над конкурентной средой, но снижает риски для внутреннего рынка и для производителей, перенесших производство в Китай.

Почему автопроизводители настаивают на новых условиях

Предложение Volkswagen демонстрирует растущее давление на европейскую автомобильную промышленность. Многие европейские бренды используют китайские площадки из-за более низких производственных затрат и широкого доступа к компонентам, что позволяет удерживать конкурентные цены в сегменте электромобилей. Дополнительные пошлины повышают себестоимость и рискуют сделать такие модели неконкурентными по сравнению с китайскими брендами, которые за последние годы быстро укрепили позиции на европейском рынке.

Дальнейшие перспективы

Решение Еврокомиссии станет важным сигналом для всего европейского рынка электромобилей. Оно может определить будущий баланс между защитой внутреннего производителя и поддержанием доступных цен на электромобили для потребителей. Если предложение Volkswagen будет принято, другие автопроизводители могут подать аналогичные запросы, что постепенно изменит подход ЕС к регулированию китайского импорта.