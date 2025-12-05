Електричні Volkswagen можуть звільнити від загороджувальних мит ЄС

Замість того аби удосконалювати виробничі процеси та знижувати податкове навантаження на своїх автовиробників у ЄС вирішили закрити свій ринок за допомогою загороджувальних мит для електромобілів з Китаю. Але така ситуація не влаштовує як Volkswagen, так і інших виробників, пише Укравтопром.

Читайте також: На ринках ЄС знизився попит на електромобілі Tesla

Єврокомісія опрацьовує пропозицію Volkswagen, яка передбачає можливість звільнення електромобілів марки, вироблених у Китаї, від чинного загороджувального мита ЄС у розмірі 20,7 відсотка. Механізм, який розглядається, включає щорічну імпортну квоту та запровадження мінімальної ціни, що має забезпечити контроль за ринковими умовами без застосування жорстких тарифів.

Контекст питання

Євросоюз у 2024 році запровадив додаткові мита на імпорт електромобілів з Китаю, аргументуючи це тим, що китайські виробники отримують значні державні субсидії, які спотворюють конкуренцію на європейському ринку. Під це регулювання підпали як китайські бренди, так і моделі західних автовиробників, локалізовані на китайських підприємствах. Для Volkswagen це стосується низки моделей, що виробляються у партнерстві з китайськими компаніями для глобального експорту.

Альтернативи тарифам

Єврокомісія нині оцінює не лише пропозицію Volkswagen, а й загальну ефективність інших можливих інструментів регулювання, серед яких механізм мінімальної імпортної ціни. Такий підхід дозволяє посилити контроль над конкурентним середовищем, але знижує ризики для внутрішнього ринку та для виробників, що перенесли виробництво до Китаю.

Чому автовиробники наполягають на нових умовах

Пропозиція Volkswagen демонструє зростаючий тиск на європейську автомобільну промисловість. Багато європейських брендів використовують китайські майданчики через нижчі виробничі витрати та ширший доступ до компонентів, що дозволяє утримувати конкурентні ціни у сегменті електромобілів. Додаткові мита підвищують собівартість і ризикують зробити такі моделі неконкурентними порівняно з китайськими брендами, які за останні роки швидко зміцнили позиції на європейському ринку.

Подальші перспективи

Рішення Єврокомісії стане важливим сигналом для всього європейського ринку електромобілів. Воно може визначити майбутній баланс між захистом внутрішнього виробника та підтриманням доступних цін на електромобілі для споживачів. Якщо пропозицію Volkswagen буде ухвалено, інші автовиробники можуть подати аналогічні запити, що поступово змінить підхід ЄС до регулювання китайського імпорту.