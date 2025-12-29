Які бренди авто найпопулярніші на ринку ЄС

За даними Укравтопрому, у країнах Європейського Союзу з січня по листопад було зареєстровано 9 860 092 нові легкові автомобілі. Ринок залишається одним із ключових індикаторів стану європейської економіки, демонструючи як стабільність окремих брендів, так і перерозподіл попиту між виробниками.

Беззаперечним лідером ринку залишається Volkswagen. За 11 місяців у ЄС було реалізовано понад 1,12 млн автомобілів цього бренду, що на 4,7 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це підтверджує сильні позиції концерну у масовому сегменті та високу лояльність європейських споживачів.

До трійки найпопулярніших брендів також увійшли Toyota та Skoda. Водночас динаміка їхніх продажів суттєво відрізняється: перша демонструє впевнене зростання, тоді як друга зафіксувала спад.

Топ-10 брендів нових легкових авто в ЄС за січень–листопад:

Volkswagen – 1 120 050 авто, зростання на 4,7 відсотка. Toyota – 676 625 авто, падіння на 6,5 відсотка. Skoda – 664 142 авто, зростання на 10 відсотків. Renault – 604 236 авто, зростання на 6,9 відсотка. BMW – 586 959 авто, зростання на 4 відсотки. Mercedes-Benz – 510 810 авто, зростання на 1,4 відсотка. Dacia – 510 322 авто, зростання на 5,2 відсотка. Peugeot – 509 407 авто, падіння на 2,8 відсотка. Audi – 476 204 авто, незначне зниження на 0,1 відсотка. Hyundai – 382 582 авто, падіння на 1,6 відсотка.

Статистика свідчить, що європейський ринок поступово відновлюється, але робить це нерівномірно. Бренди з широкою модельною лінійкою та сильними позиціями у бюджетному і середньому сегментах демонструють кращу динаміку. Водночас окремі виробники стикаються зі зниженням попиту на тлі зростання конкуренції, зміни споживчих пріоритетів та впливу електрифікації автопарку.