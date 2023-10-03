Впервые за историю исследований в топ-5 подержанных авто из-за границы попал электромобиль.

Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг «свежепригнанных» подержанных легковушек августа традиционно возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей зарегистрировали 3,9 тыс., что составило 18,4% от общего количества, посчитали в Институте исследований авторынка.

Второе место занял бренд Renault с долей 9,3% (2 тыс.). На третье место поднялся Nissan (7,9%, 1,7 тыс.), на одну строчку опустилась Audi, заняв четвертое место (7,8%, 1,7 тыс.). Замыкает первую пятерку Skoda (6,6%, 1,4 тыс. шт.).

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Лидером «свежепригнанных» легковушек с пробегом остается Volkswagen Golf. В июне таких привезли 1,5 тыс. шт.

На второе место с четвертого поднялась подержанная Skoda Octavia (916 шт.). Третью строчку удерживает Renault Megane (806 шт.), а на четвертое место со второго опустился Volkswagen Passat (755 шт.), когда-то много лет возглавлявший рейтинг «свежепригнанных» авто.

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Замыкает первую пятерку один из самых доступных и популярный в Украине электромобиль Nissan Leaf (588 шт.). Это впервые, когда электрический автомобиль попал в топ-5 «свежепригнанных» подержанных автомобилей из-за границы.

В топ-20 сентября, как и в прошлом месяце, вошли три электромобиля: кроме Nissan Leaf, самая доступная Tesla Model 3 (10 место) и еще одна Tesla – Model Y (251 шт.). Способствует импорту электрических авто «нулевая» ставка растаможки.

Шесть моделей из 20 популярных оказались кроссоверами, тренд на покупку которых в Украине сохраняется.

Интересно также, что среди премиум-брендов в топ-20 самых популярных «свежепригнанных» машин традиционно входит только один – Audi.