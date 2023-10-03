Вперше за історію досліджень у топ-5 вживаних авто з-за кордону потрапив електромобіль.

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків серпня традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів зареєстрували 3,9 тис., що склало 18,4% від загальної кількості, порахували у Інституті досліджень авторинку.

Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 9,3% (2 тис.). На третє місце піднявся Nissan (7,9%, 1,7 тис.), натомість на одну сходинку опустилася Audi, посівши четверте місце (7,8%, 1,7 тис.). Замикає першу п’ятірку Skoda (6,6%, 1,4 тис. шт.).

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Лідером «свіжопригнаних» легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf. У червні таких привезли 1,5 тис. шт.

На друге місце із четвертого піднялася вживана Skoda Octavia (916 шт.). Третю сходинку утримує Renault Megane (806 шт.), а на четверте місце з другого опустився Volkswagen Passat (755 шт.), котрий колись багато років очолював рейтинг «свіжопригнаних» авто.

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Замикає першу п’ятірку один з найдоступніших та найпопулярніший в Україні електромобіль Nissan Leaf (588 шт.). Це вперше, коли електричне авто потрапило до топ-5 «свіжопригнаних» вживаних авто з-за кордону.

Загалом у топ-20 вересня, як і минулого місяця, увійшли три електромобілі: окрім Nissan Leaf, найдоступніша Tesla Model 3 (10 місце) та ще одна Tesla — Model Y (251 шт.). Сприяє імпорту електричних авто «нульова» ставка розмитнення.

Шість моделей із 20 популярних виявилися кросоверами, тренд на купівлю яких в Україні зберігається.

Цікаво також, що серед преміумбрендів у топ-20 найпопулярніших «свіжопригнаних» авто традиційно входить лише один — Audi.