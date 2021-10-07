Самый популярный грузовик массой до 3,5 тонн (LCV) в Украине – Mercedes Benz Sprinter, а чаще всего ввозили из-за границы Renault Master.

В сентябре 2021 года на вторичном рынке украинцы купили 5 677 шт. легковых коммерческих транспортных средств общей массой до 3,5 тонн (LCV). Из них 4 141 штук (73%) – внутренние перепродажи, 1 536 шт. (27%) привезли из-за рубежа, сообщает Институт исследований авторынка.

По сравнению с предыдущим месяцем (август 2021 года) общий объем рынка вырос на 21%. Доля внутренних перепродаж в структуре вторичного рынка выросла с 71% до 73%, доля импортных авто соответственно уменьшилась с 29% до 27%.

Также интересно В сентябре украинцы купили больше всего легковых авто за 5 лет

Самые популярные модели среди внутренних перепродаж

Первая пятерка рейтинга почти не изменилась. Лидером топ-10 самых популярных LCV среди внутренних перепродаж остался Mercedes-Benz Sprinter (560 проданных авто). На одну позицию поднялся Renault Master — с третьей на вторую строчку.

Основные изменения произошли во второй половине перечня. С 7 на 10 место опустился Mercedes-Benz Vito. Volkswagen Caddy поднялся с 9 на 7 строчку. Renault Traffic выбыл из рейтинга, а его позицию № 8 заняли старенькие фургоны Mercedes-Benz T1/T2. На 9 позиции появился Opel Vivaro, а Volkswagen LT выбыл из списка.

Самые популярные модели LCV среди внутренних перепродаж в сентябре 2021 года

Самые популярные модели, ввезенные из-за рубежа

Самым употребляемым LCV из-за границы в сентябре, как и в предыдущие несколько месяцев, оказался Renault Master (316 ввезенных авто). Volkswagen Crafter поднялся с 7 на 5 место, а Opel Movano — с 8 на 6. Opel Vivaro опустился на одну строчку, с 6 на 7 место, а Ford Transit — с 5 на 8 место. В рейтинге произошла лишь одна "замена": на 10 позицию вернулся Mercedes-Benz Vito, вытеснив Ford Transit Custom.