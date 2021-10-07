Найпопулярніша вантажівка масою до 3,5 тонн (LCV) в Україні - Mercedes Benz Sprinter, а найчастіше ввозили з-за кордону Renault Master.

У вересні 2021 року на вторинному ринку українці купили 5 677 шт. легкових комерційних транспортних засобів загальною масою до 3,5 тонн (LCV). Із них 4 141 штук (73%) — внутрішні перепродажі, 1 536 шт. (27%) привезли з-за кордону, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

У порівнянні з попереднім місяцем (серпнем 2021 року) загальний обсяг ринку зріс на 21%. Частка внутрішніх перепродажів в структурі вторинного ринку зросла із 71% до 73%, частка імпортних авто відповідно зменшилася із 29% до 27%.

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Найпопулярніші моделі серед внутрішніх перепродажів

Перша п’ятірка рейтингу залишилася майже не змінилася. Лідером топ-10 найпопулярніших LCV серед внутрішніх перепродажів залишився Mercedes-Benz Sprinter (560 проданих авто). На одну позицію піднявся Renault Master — із третьої на другу сходинку.

Основні зміни відбулися у другій половині переліку. Із 7 на 10 місце опустився Mercedes-Benz Vito. Volkswagen Caddy піднявся із 9 на 7 сходинку. Renault Traffic вибув з рейтингу, а його позицію № 8 зайняли старенькі фургони Mercedes-Benz T1/T2. На 9 позиції з’явився Opel Vivaro, а Volkswagen LT вибув зі списку.

Найпопулярніші моделі LCV серед внутрішніх перепродажів у вересні 2021 року

Найпопулярніші моделі, ввезені з-за кордону

Найпопулярнішим вживаним LCV з-за кордону у вересні, як і у попередні кілька місяців, виявився Renault Master (316 ввезених авто). Volkswagen Crafter піднявся із 7 на 5 місце, а Opel Movano — із 8 на 6. Opel Vivaro опустився на одну сходинку, із 6 на 7 місце, а Ford Transit — із 5 на 8 місце. У рейтингу відбулася лише одна "заміна": на 10 позицію повернувся Mercedes-Benz Vito, витіснивши Ford Transit Custom.