Загалом у вересні 2021 року на вторинному ринку українці купили 143 379 шт. легкових транспортних засобів з пробігом. Це — абсолютний рекорд продажу вживаних легковиків у 2021 році, та другий результат за останнє п’ятиріччя.

Більше було лише у лютому 2019 року, коли діяло перше пільгове розмитнення “євроблях”. Тоді протягом місяця на вторинному ринку продали 146,7 тис. легкових авто з пробігом, проте більшість із них складали перші реєстрації колишніх авто на іноземних номерах, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

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Ще один рекорд вересня-2021 — кількість внутрішніх перепродажів легковиків з пробігом: 88,7 тис. авто протягом місяця. З 2016 року цей показник був більшим лише у липні 2020 року (93,9 тис. шт.), коли українці задовольняли відкладений попит на купівлю та реєстрацію вживаних авто після першого локдауну.

Причинами такого зростання можуть бути:

сезонне вересневе зростання активності на авторинку після сезону відпусток, яке простежується щороку;

хвиля пільгового розмитнення “євроблях”, що триває з травня цього року. Частина українців може продавати щойно легалізовані автомобілі одразу після митного оформлення, щоб повернути витрачені на сплату податків кошти;

зростання активності через посилення умов карантину та очікування чергової хвилі обмежень, яку передбачають цієї осені. Негативний досвід проблем із пересуванням містом через тимчасові обмеження роботи громадського транспорту можуть спонукати українців придбати власний автомобіль завчасно;

отримання селянами та фермерами грошей за врожай.

У порівнянні з попереднім місяцем (серпнем 2021 року) загальний обсяг ринку зріс на 9,9%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку дещо знизилася — із 39% до 38%; частка внутрішніх перепродажів відповідно зросла із 61% до 62%.

У порівнянні з серпнем 2020 року, загальний об’єм ринку зріс на 32%. Також змінилася структура ринку на користь імпорту: його частка зросла із 29% до 38%.

Найпопулярніші моделі, внутрішні перепродажі

Вподобання українців щодо купівлі вживаних авто стабільні: окрім невеликих “перестановок” позиціями в рейтингу, порівнюючи із серпнем, перелік 10 найпопулярніших моделей у вересні залишився незмінним.

Перше місце незмінно займає Daewoo Lanos (усі модифікації цього авто, включно з Sens). У вересні українці придбали 3,8 тисячі таких авто. У порівнянні з серпнем, моделі, що зайняли другу та третю сходинки також не змінилися: Volkswagen Passat (2,9 тис. шт.) та Skoda Octavia (2,7 тис. шт.) відповідно.

Продажі ВАЗ 2109/21099 (1 974 шт.) обігнали на одну позицію Volkswagen Golf (1 956 шт.). На одну сходинку піднялися Renault Megane (1,4 тис. шт.) та Chevrolet Aveo (1,3 тис. шт.). На дві позиції опустився Ford Focus (1,3 тис. шт.). На 9 і 10 місці замикають топ-10 відповідно Skoda Fabia (1,2 тис. шт.) та Opel Astra (1,1 тис. шт.), їх позиція в рейтингу залишилися незмінними.

До речі калькулятор розмитнення “євроблях”

Найпопулярніші моделі, ввезені з-за кордону

Рейтинг 10 найпопулярніших авто з пробігом з-за кордону у вересні повністю повторює серпневий топ-10. Змінилися лише цифри, тобто кількість автомобілів, проданих протягом місяця. В усіх випадках — в сторону збільшення.