Українська економіка поступово оговтується від паніки спричиненої короновірусом і як наслідок - зростає попит на нові легкові автомобілі.

В перший місяць осені 2021 року український автопарк поповнили 9,4 тис. нових легкових авто, що майже на чверть більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром. Також попит на нові авто в Україні зріс і стосовно серпневого результату цього року – плюс 11 відсотків.

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Кращій результат місяця продемонструвала марка Toyota. Впродовж вересня свою першу реєстрацію пройшли 1526 машин цієї японської марки, що на 13% більше, ніж рік тому. Друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з вереснем 2020 року збільшився на 27% до 1258 шт. Третю сходинку рейтингу з більш ніж дворазовим зростанням впевнено посіла корейська марка KIA. За місяць 1012 нових авто цього бренду поповнили український автопарк.

З 454 реєстраціями нових легкових авто четверту позицію рейтингу посіла марка Volkswagen. Відносно свого результату річної давнини реалізація фольксвагенів в Україні впала на 35 відсотків. Замикає п’ятірку лідерів Nissan – 450 авто (+1%).

Також до десятки найпопулярніших марок вересня потрапили: Mitsubishi – 441 шт. (+174%); Hyundai – 429 шт. (+5%); Chery – 391 шт. (+134%); Skoda – 388 шт. (-4%); Mercedes-Benz – 344 шт. (+58%).

Бестселером місяця в черговий раз став автомобіль KIA Sportage, в активі якого 784 реєстрації. Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 76,1 тис. нових легкових авто, що на 27% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.