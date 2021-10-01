Украинская экономика постепенно оправляется от паники, вызванной коронавирусом, и как следствие – растет спрос на новые легковые автомобили.

В первый месяц осени 2021 года украинский автопарк пополнили 9,4 тыс. новых легковых авто, что почти на четверть больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром. Также спрос на новые авто в Украине вырос и относительно августовского результата этого года – плюс 11 процентов.

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Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota. В течение сентября свою первую регистрацию прошли 1 526 машин этой японской марки, что на 13% больше, чем год назад. Второе место у Renault, показатель продаж которой по сравнению с сентябрем 2020 года увеличился на 27% до 1 258 шт. Третью строчку рейтинга с более чем двукратным ростом уверенно заняла корейская марка KIA. За месяц 1 012 новых авто этого бренда пополнили украинский автопарк.

С 454 регистрациями новых легковых авто четвертую позицию рейтинга заняла марка Volkswagen. Относительно своего результата годичной давности реализация фольксвагенов в Украине упала на 35 процентов. Замыкает пятерку лидеров Nissan – 450 авто (+1%).

Также в десятку самых популярных марок сентября попали: Mitsubishi – 441 шт. (+174%); Hyundai – 429 шт. (+5%); Chery – 391 шт. (+134%); Skoda – 388 шт. (-4%); Mercedes-Benz – 344 шт. (+58%).

Бестселлером месаца в очередной раз стал автомобиль KIA Sportage, в активе которого 784 регистрации. Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 76,1 тыс. новых легковых авто, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.