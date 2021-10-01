Всего в сентябре 2021 года на вторичном рынке украинцы купили 143 379 шт. легковых транспортных средств с пробегом. Это – абсолютный рекорд продажи подержанных легковушек в 2021 году, и второй результат за последнее пятилетие.

Больше было только в феврале 2019 года, когда действовало первое льготное растаможивание “евроблях”. Тогда в течение месяца на вторичном рынке продали 146,7 тыс. легковых авто с пробегом, но большинство из них составляли первые регистрации бывших авто на иностранных номерах, сообщает Институт исследований авторынка.

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Еще один рекорд сентября-2021 – количество внутренних перепродаж легковушек с пробегом: 88,7 тыс. авто в течение месяца. С 2016 года этот показатель был больше только в июле 2020 года (93,9 тыс. шт.), когда украинцы удовлетворяли отложенный спрос на покупку и регистрацию подержанных авто после первого локдауна.

Причинами такого роста могут быть:

сезонный сентябрьский рост активности на авторынке после сезона отпусков, который прослеживается каждый год;

волна льготной растаможки ”евроблях”, продолжающаяся с мая этого года. Часть украинцев может продавать только легализованные автомобили сразу после таможенного оформления, чтобы вернуть потраченные на уплату налогов средства;

рост активности из-за ужесточения условий карантина и ожидания очередной волны ограничений, которую прогнозируют этой осенью. Негативный опыт проблем с передвижением по городу из-за временных ограничений работы общественного транспорта может побудить украинцев приобрести собственный автомобиль заблаговременно;

получение крестьянами и фермерами денег за урожай.

По сравнению с предыдущим месяцем (август 2021 года) общий объем рынка вырос на 9,9%. Доля импорта подержанных авто в структуре вторичного рынка несколько снизилась – с 39% до 38%; доля внутренних перепродаж соответственно выросла с 61% до 62%.

По сравнению с августом 2020 года, общий объем рынка вырос на 32%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля выросла с 29% до 38%.

Самые популярные модели, внутренние перепродажи

Предпочтения украинцев по покупке подержанных авто стабильны: кроме небольших “перестановок” позициями в рейтинге, сравнивая с августом, список 10 самых популярных моделей в сентябре остался неизменным.

Первое место неизменно занимает Daewoo Lanos (все модификации этого авто, включая Sens). В сентябре украинцы приобрели 3,8 тысячи таких авто. По сравнению с августом, модели, занявшие вторую и третью ступеньки, также не изменились: Volkswagen Passat (2,9 тыс. шт.) и Skoda Octavia (2,7 тыс. шт.) соответственно.

Продажи ВАЗ 2109/21099 (1 974 шт.) обогнали на одну позицию Volkswagen Golf (1 956 шт.). На одну строчку поднялись Renault Megane (1,4 тыс. шт.) и Chevrolet Aveo (1,3 тыс. шт.). На две позиции опустился Ford Focus (1,3 тыс. шт.). На 9 и 10 месте замыкают топ-10 соответственно Skoda Fabia (1,2 тыс. шт.) и Opel Astra (1,1 тыс. шт.), их позиции в рейтинге остались неизменными.

Кстати: Калькулятор растаможки ”евроблях”

Самые популярные модели, ввезенные из-за границы

Рейтинг 10 самых популярных авто с пробегом из-за границы в сентябре полностью повторяет августовский топ-10. Изменились только цифры, то есть количество автомобилей, проданных в течение месяца. Во всех случаях – в сторону увеличения.