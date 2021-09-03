Треть рынка бывших в употреблении легких коммерческих авто впервые заехали в Украину из-за границы.
В августе 2021 года на вторичном рынке украинцы купили 4691 шт. легких коммерческих транспортных средств общей массой до 3,5 тонн (LCV). Из них 3340 штук (71%) – внутренняя перепродажа, 1351 шт. (29%) привезли из-за границы, сообщает Институт исследований авторынка.
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По сравнению с предыдущим месяцем (июлем 2021 года) общий объем рынка снизился на 9%. Доля внутренних перепродаж в структуре вторичного рынка выросла с 69% до 71%, доля импортных авто соответственно уменьшилась с 31% до 29%. Доли импорта и внутренних продаж в структуре рынка почти не изменились.
Самые популярные модели, внутренние перепродажи
В августе первое место среди самых популярных применяемых LCV на внутреннем рынке осталось за Mercedes-Benz Sprinter, таких украинцы приобрели 410 штук.
Рейтинг покинули Mercedes-Benz 100D и Fiat Doblo, зато появились Mercedes-Benz Vito и Renault Trafic.
Самые популярные модели, ввозимые из-за рубежа
Самым популярным бывшей в употреблении LCV из-за границы в августе, как и в июле, оказался Renault Master (284 ввезенных авто).
Из рейтинга выбыло лишь одно авто – Mercedes-Benz Vito, его место занял Ford Transit Custom.