Треть рынка бывших в употреблении легких коммерческих авто впервые заехали в Украину из-за границы.

В августе 2021 года на вторичном рынке украинцы купили 4691 шт. легких коммерческих транспортных средств общей массой до 3,5 тонн (LCV). Из них 3340 штук (71%) – внутренняя перепродажа, 1351 шт. (29%) привезли из-за границы, сообщает Институт исследований авторынка.

Также интересно Какие легковые автомобили были самыми популярными в августе

По сравнению с предыдущим месяцем (июлем 2021 года) общий объем рынка снизился на 9%. Доля внутренних перепродаж в структуре вторичного рынка выросла с 69% до 71%, доля импортных авто соответственно уменьшилась с 31% до 29%. Доли импорта и внутренних продаж в структуре рынка почти не изменились.

Самые популярные модели, внутренние перепродажи

В августе первое место среди самых популярных применяемых LCV на внутреннем рынке осталось за Mercedes-Benz Sprinter, таких украинцы приобрели 410 штук.

Рейтинг покинули Mercedes-Benz 100D и Fiat Doblo, зато появились Mercedes-Benz Vito и Renault Trafic.



Самые популярные модели, ввозимые из-за рубежа

Самым популярным бывшей в употреблении LCV из-за границы в августе, как и в июле, оказался Renault Master (284 ввезенных авто).

Из рейтинга выбыло лишь одно авто – Mercedes-Benz Vito, его место занял Ford Transit Custom.