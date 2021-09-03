Третина ринку вживаних легких комерційних авто вперше заїхали в Україну з-за кордону.

У серпні 2021 року на вторинному ринку українці купили 4 691 шт. легкових комерційних транспортних засобів загальною масою до 3,5 тонн (LCV). Із них 3 340 штук (71%) — внутрішні перепродажі, 1 351 шт. (29%) привезли з-за кордону, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

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У порівнянні з попереднім місяцем (липнем 2021 року) загальний обсяг ринку знизився на 9%. Частка внутрішніх перепродажів в структурі вторинного ринку зросла із 69% до 71%, частка імпортних авто відповідно зменшилася із 31% до 29%. Частки імпорту та внутрішніх продаж в структурі ринку майже не змінилися.

Найпопулярніші моделі, внутрішні перепродажі

У серпні перше місце серед найпопулярніших вживаних LCV на внутрішньому ринку залишилося за Mercedes-Benz Sprinter, таких українці придбали 410 штук.

Рейтинг покинули Mercedes-Benz 100D та Fiat Doblo, натомість з'явилися Mercedes-Benz Vito та Renault Trafic.



Найпопулярніші моделі, ввезені з-за кордону

Найпопулярнішим вживаним LCV з-за кордону у серпні, як і у липні, виявився Renault Master (284 ввезених авто).

З рейтингу вибуло лише одне авто - Mercedes-Benz Vito, його місце зайняв Ford Transit Custom.