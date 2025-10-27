Какие цвета авто популярны в Украине

Серый цвет удерживает безоговорочное лидерство среди украинских покупателей новых автомобилей. За девять месяцев 2025 года 34% всех зарегистрированных новых легковушек были именно этого оттенка. Чаще всего в сером цвете украинцы выбирали BYD Song Plus.

Читайте также: Названы самые популярные цвета новых авто в Украине

На втором месте - белый цвет, который получил 30% предпочтений. Среди "белых" самым массовым стал Renault Duster, традиционно удерживающий популярность в сегменте SUV.

Третью позицию занял черный цвет - его выбрали 17% покупателей. Чаще всего в классическом черном кузове украинцы регистрировали Toyota Land Cruiser Prado, что подчеркивает устойчивый спрос на статусные внедорожники.

Синие автомобили составляют около 6% новых регистраций. В этой категории лидирует Audi Q4, которая сочетает современный дизайн и премиальный характер.

Пятерку самых популярных цветов замыкает зеленый, который также имеет долю около 6%. Наиболее распространенным представителем этого цвета снова стал Renault Duster.

Таким образом, украинский автомобильный рынок остается консервативным в выборе цветов - преобладают сдержанные оттенки серого, белого и черного. Однако появление ярких моделей в синем и зеленом исполнении свидетельствует о постепенной диверсификации вкусов покупателей.