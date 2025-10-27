Які кольори авто популярні в Україні

Сірий колір утримує беззаперечне лідерство серед українських покупців нових автомобілів. За дев’ять місяців 2025 року 34% усіх зареєстрованих нових легковиків були саме цього відтінку. Найчастіше у сірому кольорі українці обирали BYD Song Plus.

Читайте також: Названо найпопулярніші кольори нових авто в Україні

На другому місці — білий колір, який отримав 30% уподобань. Серед «білих» наймасовішим став Renault Duster, що традиційно утримує популярність у сегменті SUV.

Третю позицію посів чорний колір — його обрали 17% покупців. Найчастіше у класичному чорному кузові українці реєстрували Toyota Land Cruiser Prado, що підкреслює сталий попит на статусні позашляховики.

Сині автомобілі становлять близько 6% нових реєстрацій. У цій категорії лідирує Audi Q4, яка поєднує сучасний дизайн і преміальний характер.

П’ятірку найпопулярніших кольорів замикає зелений, який також має частку близько 6%. Найбільш поширеним представником цього кольору знову став Renault Duster.

Таким чином, український автомобільний ринок залишається консервативним у виборі кольорів — переважають стримані відтінки сірого, білого та чорного. Проте поява яскравих моделей у синьому та зеленому виконанні свідчить про поступову диверсифікацію смаків покупців.