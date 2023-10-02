Концерн BASF представил коллекцию автомобильных цветов, какие мы увидим на автомобилях в течение следующих трех-пяти лет.

Коллекция под названием On Volude черпает вдохновение в искусственном интеллекте и желании отказаться от классических автомобильных оттенков в пользу более светлых оттенков, отражающих экспрессивное и положительное настроение.

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Итак, в Северной Америке, по мнению экспертов BASF, в моду войдут мягкие оттенки желтого и зеленого, обладающие восстановительным и охлаждающим эффектом.

В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компания видит бежевые и пастельные тона, рифмующиеся с нынешним трендом на натуральность.

Азиатско-Тихоокеанский регион предлагает пастельные оттенки зеленого и флуоресцентного красного. Они призваны подчеркнуть индивидуальность автомобилистов.

Украинцы в этом году, покупая новые автомобили, чаще предпочитали белые, серые и черные авто.