Концерн BASF представив колекцію автомобільних кольорів що ми побачимо на автомобілях протягом наступних трьох-п’яти років.

Колекція під назвою «On Volude» черпає натхнення у штучному інтелекті та бажанні відмовитися від класичних автомобільних відтінків на користь більш світлих відтінків, які відображають експресивний і позитивний настрій.

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Отже, у Північній Америці, на думку експертів BASF, до моди увійдуть м'які відтінки жовтого та зеленого, що мають «відновлювальний» і «охолодний ефект».

У Європі, на Близькому Сході та в Африці компанія бачить бежеві та пастельні тони, яки римуються з нинішнім трендом на натуральність.

Для Азіатсько-Тихоокеанського регіону пропонуються пастельні відтінки зеленого та флуоресцентного червоного. Вони покликані наголосити на індивідуальності автомобілістів.

Українці в цьому році, купуючи нові автомобілі, частіше віддавали перевагу білим, сірим та чорним авто.