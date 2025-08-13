Укр
Ру

Какие дизельные автомобили продолжают покупать украинцы

Легковые автомобили с дизельными двигателями постепенно вытесняются гибридами. Однако в Украине дизели все еще покупают - у них осталось много сторонников.
Рынок новых и подержанных дизельных авто в Украине - Auto24

ФОТО: Фрипик|

Какие дизельные авто покупают украинцы

Сергей Матусяк
logo13 августа, 10:39
logo0
logo0 мин

В июле автопарк Украины пополнили более 5,5 тысячи новых и подержанных авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 13% меньше, чем в прошлом году.

Кстати названы самые популярные гибридные авто июля

Среди них приобрели 1,2 тысячи единиц новых (-26%) и более 4,3 тысячи подержанных, ввезенных из-за рубежа (-8%). Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 18,7%, против 25,5% в июле 2024 г.

Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин составила 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 11 лет.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  • RENAULT Duster - 351 ед.;
  • VOLKSWAGEN Touareg - 137 ед.;
  • TOYOTA Prado - 128 ед.;
  • SKODA Kodiaq - 89 ед.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan - 88 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  • RENAULT Megane - 363 ед.;
  • NISSAN Qashqai - 286 ед.;
  • SKODA Octavia - 268 ед.;
  • VOLKSWAGEN Passat - 252 ед.;
  • VOLKSWAGEN Golf - 168 ед.
#Новости #Регистриция автомобиля #Aвтобизнес