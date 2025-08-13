Какие дизельные автомобили продолжают покупать украинцы

ФОТО: Фрипик|
Какие дизельные авто покупают украинцы
В июле автопарк Украины пополнили более 5,5 тысячи новых и подержанных авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 13% меньше, чем в прошлом году.
Кстати названы самые популярные гибридные авто июля
Среди них приобрели 1,2 тысячи единиц новых (-26%) и более 4,3 тысячи подержанных, ввезенных из-за рубежа (-8%). Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 18,7%, против 25,5% в июле 2024 г.
Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин составила 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 11 лет.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- RENAULT Duster - 351 ед.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 137 ед.;
- TOYOTA Prado - 128 ед.;
- SKODA Kodiaq - 89 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 88 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- RENAULT Megane - 363 ед.;
- NISSAN Qashqai - 286 ед.;
- SKODA Octavia - 268 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat - 252 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf - 168 ед.