Какие дизельные автомобили продолжают покупать украинцы

В июле автопарк Украины пополнили более 5,5 тысячи новых и подержанных авто с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на 13% меньше, чем в прошлом году.

Среди них приобрели 1,2 тысячи единиц новых (-26%) и более 4,3 тысячи подержанных, ввезенных из-за рубежа (-8%). Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 18,7%, против 25,5% в июле 2024 г.

Среди ввозимых подержанных авто доля дизельных машин составила 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 11 лет.

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

RENAULT Duster - 351 ед.;

VOLKSWAGEN Touareg - 137 ед.;

TOYOTA Prado - 128 ед.;

SKODA Kodiaq - 89 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 88 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: