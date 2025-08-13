Укр
Які дизельні авто продовжують купувати українці

Легкові автомобілі з дизельними двигунами поступово витісняються гібридами. Однак в Україні дизелі все ще купують - у них залишилось багато прихильників.
Які дизельні авто купують українці

Сергій Матусяк
У липні автопарк України поповнили понад 5,5 тисяч нових та вживаних авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 13% менше, ніж торік.

Серед них придбали 1,2 тисячі одиниць нових (-26%) та понад 4,3 тисячі вживаних, ввезених з-за кордону (-8%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 18,7%, проти 25,5% у липні 2024 р.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 19,3%, що на 4 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 11 років.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  • RENAULT Duster - 351 од.;
  • VOLKSWAGEN Touareg - 137 од.;
  • TOYOTA Prado - 128 од.;
  • SKODA Kodiaq - 89 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan - 88 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  • RENAULT Megane - 363 од.;
  • NISSAN Qashqai - 286 од.;
  • SKODA Octavia - 268 од.;
  • VOLKSWAGEN Passat - 252 од.;
  • VOLKSWAGEN Golf - 168 од.
