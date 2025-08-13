Які дизельні авто продовжують купувати українці

ФОТО: Freepik|
Які дизельні авто купують українці
Посилання скопійовано!
У липні автопарк України поповнили понад 5,5 тисяч нових та вживаних авто з дизельними двигунами, повідомляє Укравтопром. Це на 13% менше, ніж торік.
До речі названо найпопулярніші гібридні авто липня
Серед них придбали 1,2 тисячі одиниць нових (-26%) та понад 4,3 тисячі вживаних, ввезених з-за кордону (-8%). Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 18,7%, проти 25,5% у липні 2024 р.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 19,3%, що на 4 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 11 років.
До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 351 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 137 од.;
- TOYOTA Prado - 128 од.;
- SKODA Kodiaq - 89 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 88 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane - 363 од.;
- NISSAN Qashqai - 286 од.;
- SKODA Octavia - 268 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 252 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 168 од.