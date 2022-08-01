Лицам, которым разрешено выезжать за границу, и они хотят уехать на авто, нужно иметь определенный пакет документов.
Сейчас, когда первая волна миграции закончилась, правила выезда за границу ужесточились. В частности, список необходимых документов дополнился такими позициями как "Зеленая карта" и доверенность.
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О том, какие документы нужны для выезда за границу на машине, сообщили в МВД Украины.
Для людей, являющихся владельцами авто:
- водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
- опознавательный знак Украины на авто (UA);
- государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины);
- действительный договор международного страхования "Зеленая карта".
Для тех, кто не является владельцем автомобиля, также нужно иметь:
- доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
- или временный регистрационный талон о праве управления автомобилем.