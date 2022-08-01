Особи, які хочуть поїхати на авто за кордон, потрібно мати певний пакет документів. Звичайно, якщо їм виїзд за кордон дозволено.

Зараз, коли перша хвиля міграції закінчилась, поправила виїзду за кордон стали жорсткішими. Зокрема список необхідних документів доповнився такими позиціями як "Зелена карта" та довіреність.

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Про те, які документи потрібні для виїзду закордон на машині, повідомили в МВС України.

Для людей, які є власниками авто:

водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

розпізнавальний знак України на авто (UA);

державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);

дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".

Для тих, хто не є власником автомобіля, також треба мати: