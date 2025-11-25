Укр
Какие документы выдают в сервисных центрах МВД

В сервисных центрах МВД можно получить почти все документы касающиеся управления автомобилем.
Сервисные центры МВД предоставляют гражданам возможность получить основные водительские и регистрационные документы в трех форматах. Такой подход позволяет выбирать оптимальный вариант в зависимости от жизненной ситуации, необходимости пользования документом за рубежом или внутренних процедур.

Пластиковый формат

Пластиковые документы являются стандартом для большинства водителей. Они имеют полную юридическую силу в Украине и за ее пределами, если предусмотрено международными нормами.

Пластиковые документы включают:

  • Водительское удостоверение.
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Электронный формат

Электронные документы доступны в приложении Дія и позволяют водителям пользоваться цифровыми версиями удостоверений. Это удобно, оперативно и не требует физического носителя. Однако важная особенность: электронный формат действует исключительно на территории Украины.

К электронным документам относятся:

  • Е-удостоверение водителя.
  • Е-свидетельство о регистрации транспортного средства.

Бумажный формат

Бумажные документы обычно используются в специальных случаях. Они могут понадобиться для временных операций, перевозок или международных поездок.

Бумажные документы включают:

  • Временный регистрационный талон.
  • Свидетельство на крупнотоннажную или другую специальную технику.
  • Международное водительское удостоверение, которое необходимо для поездок за пределы Украины.

Сервисные центры МВД отмечают, что пользователи могут выбрать любой из доступных форматов в зависимости от собственных потребностей. В ведомстве также отмечают, что работа над усовершенствованием государственных сервисов продолжается, а целью является повышение удобства и доступности услуг для граждан.

