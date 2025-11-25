Какие документы выдают в сервисных центрах МВД

Сервисные центры МВД предоставляют гражданам возможность получить основные водительские и регистрационные документы в трех форматах. Такой подход позволяет выбирать оптимальный вариант в зависимости от жизненной ситуации, необходимости пользования документом за рубежом или внутренних процедур.

Пластиковый формат

Пластиковые документы являются стандартом для большинства водителей. Они имеют полную юридическую силу в Украине и за ее пределами, если предусмотрено международными нормами.

Пластиковые документы включают:

Водительское удостоверение.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Электронный формат

Электронные документы доступны в приложении Дія и позволяют водителям пользоваться цифровыми версиями удостоверений. Это удобно, оперативно и не требует физического носителя. Однако важная особенность: электронный формат действует исключительно на территории Украины.

К электронным документам относятся:

Е-удостоверение водителя.

Е-свидетельство о регистрации транспортного средства.

Бумажный формат

Бумажные документы обычно используются в специальных случаях. Они могут понадобиться для временных операций, перевозок или международных поездок.

Бумажные документы включают:

Временный регистрационный талон.

Свидетельство на крупнотоннажную или другую специальную технику.

Международное водительское удостоверение, которое необходимо для поездок за пределы Украины.

Сервисные центры МВД отмечают, что пользователи могут выбрать любой из доступных форматов в зависимости от собственных потребностей. В ведомстве также отмечают, что работа над усовершенствованием государственных сервисов продолжается, а целью является повышение удобства и доступности услуг для граждан.