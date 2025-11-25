Какие документы выдают в сервисных центрах МВД

Сервисные центры МВД предоставляют гражданам возможность получить основные водительские и регистрационные документы в трех форматах. Такой подход позволяет выбирать оптимальный вариант в зависимости от жизненной ситуации, необходимости пользования документом за рубежом или внутренних процедур.
Читайте также: Стоит ли менять пожизненные права на временные: советы от полиции
Пластиковый формат
Пластиковые документы являются стандартом для большинства водителей. Они имеют полную юридическую силу в Украине и за ее пределами, если предусмотрено международными нормами.
Пластиковые документы включают:
- Водительское удостоверение.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства.
Электронный формат
Электронные документы доступны в приложении Дія и позволяют водителям пользоваться цифровыми версиями удостоверений. Это удобно, оперативно и не требует физического носителя. Однако важная особенность: электронный формат действует исключительно на территории Украины.
К электронным документам относятся:
- Е-удостоверение водителя.
- Е-свидетельство о регистрации транспортного средства.
Бумажный формат
Бумажные документы обычно используются в специальных случаях. Они могут понадобиться для временных операций, перевозок или международных поездок.
Бумажные документы включают:
- Временный регистрационный талон.
- Свидетельство на крупнотоннажную или другую специальную технику.
- Международное водительское удостоверение, которое необходимо для поездок за пределы Украины.
Сервисные центры МВД отмечают, что пользователи могут выбрать любой из доступных форматов в зависимости от собственных потребностей. В ведомстве также отмечают, что работа над усовершенствованием государственных сервисов продолжается, а целью является повышение удобства и доступности услуг для граждан.