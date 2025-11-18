Стоит ли менять пожизненные права на временные: советы от полиции

Информация о водительских документах, выдававшихся много лет назад, может не отображаться в современных государственных реестрах. Это связано с тем, что данные о документах вносятся в действующие электронные реестры. Именно поэтому, водительские удостоверения, которые выдавались до 2013 года, отсутствуют в Дії и в Кабинете водителя. Также это касается свидетельства о регистрации транспортного средства, которые были выданы до 2019 года.

В главном сервисном центре МВД напоминают, что данные о водительских документах автоматически не переносятся из бумажных архивов и предыдущих реестров в современные электронные реестры. Ведь большая часть из них была создана еще до цифровизации государственных услуг. Поэтому информация об удостоверении водителя, некоторые категории, или свидетельства о регистрации транспортных средств, может отсутствовать или неполная (например – удостоверение водителя без фото) в действующих электронных реестрах.

В сервисные центры МВД иногда обращаются граждане, чтобы обновить данные своих документов, которые не отображаются в действующих реестрах. Однако, актуализация данных водительских документов не касается каждого, кто получал водительское удостоверение и свидетельство о регистрации до 2019 года. Многие граждане уже обновили свои водительские документы на современные образцы и уже узнали их преимущества и недостатки.

Преимущества обновления данных

Если водительское удостоверение или свидетельство не отображается онлайн, возможно его обновить, даже если не пользуетесь этим документом. Водительское – это документ, который подтверждает личность, как паспорт гражданина или ID-карта.

Водительские документы современного образца будут отображаться онлайн – в приложении Дия и в Кабинете водителя. Это удобно, поскольку на территории Украины электронные документы имеют юридическую силу и ими можно пользоваться в различных ситуациях. Например, если забыли водительское удостоверение дома, можно воспользоваться электронным документом и предъявить его в Дии в государственном учреждении.

Среди других преимуществ:

отображение корректной информации в реестрах;

актуальные данные ускоряют оформление документов и предоставление услуг;

цифровые документы имеют юридическую силу и не требуют предъявления бумажных;

уменьшается риск потери и повреждения;

защита от мошенничества – современные документы имеют высокий уровень защиты от подделок.

Недостатки обновления данных

Обновление документов платное. Стоимость услуги: обмен водительского удостоверения – примерно 608 грн, перерегистрация транспортного средства – примерно 1306 грн (с выдачей номерных знаков). Может быть начислена комиссия банка.

Для того чтобы обновить документ надо потратить время. Сначала необходимо осуществить предварительную регистрацию в онлайн очереди на сайте ГСЦ МВД через Е-запись, или зарегистрироваться через терминал, расположенный в сервисном центре МВД. Затем нужно лично явиться в сервисный центр МВД с перечнем документов и ждать проведения процедуры. В случае объявления “воздушной тревоги” большинство сервисных центров МВД прекращает свою работу.

Все новые водительские удостоверения – временные и выдаются максимум на 30 лет. Водительские удостоверения выданные до 2013 года – пожизненные. Они не имеют конечного срока действия. При этом все водительские удостоверения (даже выданные в советское время) считаются действительными на территории Украины и имеют одинаковую юридическую силу. А вот за границей “советские права” не признают.

Перечень документов для обновления данных

Для обновления данных водительских документов, необходимо собрать следующий перечень документов и обратиться в сервисный центр МВД, предварительно записавшись в очередь: