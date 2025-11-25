Які документи видають у сервісних центрах МВС

Сервісні центри МВС надають громадянам можливість отримати основні водійські та реєстраційні документи у трьох форматах. Такий підхід дозволяє обирати оптимальний варіант залежно від життєвої ситуації, необхідності користування документом за кордоном або внутрішніх процедур.
Пластиковий формат
Пластикові документи є стандартом для більшості водіїв. Вони мають повну юридичну силу в Україні та за її межами, якщо передбачено міжнародними нормами.
Пластикові документи включають:
- Посвідчення водія.
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Електронний формат
Електронні документи доступні у застосунку Дія та дозволяють водіям користуватися цифровими версіями посвідчень. Це зручно, оперативно та не потребує фізичного носія. Проте важлива особливість: електронний формат діє виключно на території України.
До електронних документів належать:
- Е-посвідчення водія.
- Е-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Паперовий формат
Паперові документи зазвичай використовуються у спеціальних випадках. Вони можуть знадобитися для тимчасових операцій, перевезень або міжнародних поїздок.
Паперові документи включають:
- Тимчасовий реєстраційний талон.
- Свідоцтво на великотоннажну або іншу спеціальну техніку.
- Міжнародне посвідчення водія, яке необхідне для поїздок за межі України.
Сервісні центри МВС наголошують, що користувачі можуть обрати будь-який із доступних форматів залежно від власних потреб. У відомстві також зазначають, що робота над удосконаленням державних сервісів триває, а метою є підвищення зручності та доступності послуг для громадян.