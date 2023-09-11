Большая половина проданных новых автомобилей была с бензиновыми двигателями.
Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, но их доля уменьшается.
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Если в июле их доля в продажах превышала 70%, то в августе она снизилась до 68%, сообщает Укравтопром.
Самыми популярными на отечественном рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями. В августе они охватили 42% продаж новых легковушек. По сравнению с июльским результатом эта доля уменьшилась на 3 процентных пункта (п.п.). Рыночная доля дизельных автомобилей почти не изменилась и составила 26%.
Сегмент гибридов вырос на 1 п.п. – до 19%. Электромобили охватили 12% рынка новых авто, что на 1 п.п. больше, чем в июле. Наименьшую долю заняли продажи авто с ГБО – 1%.
Структура рынка новых авто в августе 2023г.:
автомобили с бензиновыми двигателями – 42% регистраций; дизельные автомобили – 26%; гибриды – 19%; электромобили – 12%; автомобили с ГБО – 1%.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто – Toyota Corolla;
- Дизельные – Renault Duster;
- Гибридные – Toyota RAV-4;
- Электро – Volkswagen ID.4;
- Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.