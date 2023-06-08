Традиционные бензиновые и дизельные двигатели составляют основную часть продаж новых автомобилей.
В мае на украинском рынке новых легковых автомобилей самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями. Они охватили 47% продаж, сообщает Укравтопром.
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Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.). Также на 1 п.п. уменьшился сегмент дизельных авто – до 23%. В то же время увеличилась рыночная доля электромобилей (+2 п.п.), которая в мае составила 11%.
Без изменений, по отношению к апрелю, остались проценты гибридных и авто с ГБО, которым принадлежало 18% и 1% рынка новых легковых автомобилей соответственно.
Структура рынка новых автомобилей в мае:
- автомобили с бензиновыми двигателями – 47% регистраций;
- дизельные автомобили – 23%;
- гибриды – 18%;
- электромобили – 11%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто – Toyota Corolla;
- Дизельные – Renault Duster;
- Гибридные – Toyota RAV-4;
- Электро – Volkswagen ID.4;
- Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.