Традиционные бензиновые и дизельные двигатели составляют основную часть продаж новых автомобилей.

В мае на украинском рынке новых легковых автомобилей самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями. Они охватили 47% продаж, сообщает Укравтопром.

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Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.). Также на 1 п.п. уменьшился сегмент дизельных авто – до 23%. В то же время увеличилась рыночная доля электромобилей (+2 п.п.), которая в мае составила 11%.

Без изменений, по отношению к апрелю, остались проценты гибридных и авто с ГБО, которым принадлежало 18% и 1% рынка новых легковых автомобилей соответственно.

Структура рынка новых автомобилей в мае:

автомобили с бензиновыми двигателями – 47% регистраций;

дизельные автомобили – 23%;

гибриды – 18%;

электромобили – 11%;

автомобили с ГБО – 1%.

Лидерские позиции по сегментам заняли: