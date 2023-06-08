Традиційні бензинові та дизельні двигуни складають основну частину продажів нових авто.
У травні на українському ринку нових легковиків найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами. Вони охопили 47% продажів, повідомляє Укравтопром.
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Однак по відношенню до попереднього місяця їх частка зменшилась на 1 відсотковий пункт (в.п.). Також на 1 в.п. зменшився сегмент дизельних авто – до 23%. Водночас збільшилась ринкова частка електромобілів (+2 в.п.), яка в травні становила 11%.
Без змін, по відношенню до квітня, залишились відсотки гібридних та авто з ГБО, яким належало 18% та 1% ринку нових легковиків відповідно.
Структура ринку нових авто у травні:
- автомобілі з бензиновими двигунами - 47% реєстрацій;
- дизельні авто – 23%;
- гібриди – 18%;
- електромобілі – 11%;
- автомобілі з ГБО – 1%.
Лідерські позиції за сегментами зайняли:
- Бензинові авто – Toyota Corolla;
- Дизельні – Renault Duster;
- Гібридні – Toyota RAV-4;
- Електро – Volkswagen ID.4;
- Авто з ГБО – Hyundai Tucson.