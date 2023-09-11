Все ще більша частина проданих нових автомобілів була з бензиновими двигунами.

Автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння продовжують домінувати на українському ринку нових авто, але їх частка зменшується.

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Якщо у липні їх частка в продажах перевищувала 70%, то у серпні вона зменшилась до 68%, повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими на вітчизняному ринку залишаються авто з бензиновими двигунами. У серпні вони охопили 42% продажів нових легковиків. У порівнянні з липневим результатом ця частка зменшилась на 3 відсоткових пункти (в.п.). Ринкова частка дизельних авто майже не змінилась та становила 26%.

Сегмент гібридів зріс на 1 в.п. - до 19%. Електромобілі охопили 12% ринку нових авто, що на 1 в.п. більше, ніж у липні. Найменшу частку зайняли продажі авто з ГБО - 1%.

Структура ринку нових авто у серпні 2023р.:

автомобілі з бензиновими двигунами - 42% реєстрацій; дизельні авто – 26%; гібриди – 19%; електромобілі – 12%; автомобілі з ГБО – 1%.

Лідерські позиції за сегментами посіли: