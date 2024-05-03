Подавляющее большинство украинцев выбирают авто с бензиновыми двигателями. Доля дизеля также остается стабильной.

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. Это почти на 2 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в прошлом году.

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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 46,4% апрельских продаж новых авто, что на 2 п.п. меньше показателя апреля 2023 г. В то же время доля дизельных авто почти не изменилась – 24,3%. Заметно увеличилась доля электромобилей с 8,7% до 12,3%. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 16,7%. На автомобили с ГБО пришлось 0,3% продаж, против 0,6% в апреле прошлого года.

Лидерские позиции по сегментам заняли: