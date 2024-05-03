Переважна більшість українців обирають авто з бензиновими двигунами. Частка дизелю також залишається стабільною.

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 71% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Це майже на 2 відсоткових пункти (в.п.) менше, ніж торік.

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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 46,4% квітневих продажів нових авто, що на 2 в.п. менше показника квітня 2023-р. Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 24,3%. Помітно збільшилась частка електромобілів з 8,7% до 12,3%. Частка гібридів зменшилась з 18% до 16,7%. На автомобілі з ГБО припало 0,3% продажів, проти 0,6% у квітні минулого року.

Лідерські позиції за сегментами посіли: