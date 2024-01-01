Какие двигатели выбирали украинцы в июле: статистика

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составлял 70,8%. Таким образом, их рыночная доля сократилась почти на 8 процентных пунктов (п.п.).

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Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж новых авто, что на 8 п.п. меньше показателя июля 2023г. В то же время доля дизельных авто почти не изменилась – 25,5%. Заметно увеличилась доля гибридов с 17,8% до 21,1%. Существенно добавил и сегмент электромобилей - с 10,9% до 15,3%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли: